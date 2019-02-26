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克蕭罹患「死臂」訂不出回歸日　道奇也沒安排MRI

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▲▼ 克蕭在2018世界大賽吞下兩敗。（圖／路透）

▲道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

道奇3屆賽揚強投克蕭（Clayton Kershaw）才續下3年9300萬美元的大合約，就在春訓驚傳罹患「死臂（dead arm）」。總教練羅伯茲（Dave Roberts）已經讓他提前關機，但經過幾天的休息之後情況仍不理想，球隊雖然無法訂出回歸時間表，但也沒安排核磁共振檢查。

克蕭在22日短暫現身春訓，牛棚練投狀況不佳後直接返家休養，雖然不是受傷但事後驚傳事罹患「死臂」。羅伯茲26日接受《MLB.com》記者賈尼克（Ken Gurnick）訪問時透露，克蕭狀況仍不理想，依然無法確定下一次練投時間。

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羅伯茲表示，克蕭的問題單純只是手臂，與這幾年的背傷沒有關係。雖然無法確定克蕭的手臂怎麼了，暫時猜測是死臂問題，但《Los Angeles Times》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）報導，道奇沒有為他安排任何核磁共振檢查。

「死臂」為投手常見的陣狀，像是沙巴西亞（C.C. Sabathia）、薩爾（Chris Sale）等大投手都曾碰過這樣的麻煩，投手在投球時會感到沈重或是疼痛，導致無法發揮原有的水準。而死臂只是個統稱，生理上的傷勢或是心理因素都可能造成，大部份都將其因素歸咎於疲勞。

去年球季克蕭曾碰上「失速」問題，速球下滑到90英哩（約145公里），很可能問題出在身體無法跟上揮臂，加上在日前實戰打擊投球時過度催球速而導致肩膀發炎，羅伯茲對此表示，「或許吧，現在他感覺不太對勁，所以暫時讓他休息進行些治療，他會感覺越來越好的。」

上季克蕭因為二頭肌傷勢，以及背部舊傷復發，整季先發26場主投161.1局，繳出9勝5敗、防禦率2.73成績單，勝投數寫下自2009年來新低。由於出賽場次少，帳面成績也不到頂尖，近8年生涯首度在國聯賽揚獎票選上沒有獲得任何一票，可說是大聯盟生涯最大低潮。

關鍵字： 道奇克蕭死臂
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