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世籃賽／喀麥隆淘汰　恩比德、西亞卡姆最大遺珠

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▲▼七六人恩比德（左）與暴龍西亞肯姆（右）都出身自喀麥隆。（圖／CFP）

▲七六人恩比德（左）與暴龍西亞卡姆（右）都出身自喀麥隆。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃非洲區籃球資格賽於25日結束所有賽事，七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）與暴龍西亞卡姆（Pascal Siakam）的祖國喀麥隆因勝分不足遭淘汰，他也無緣於8月中國世界盃籃球賽代表喀麥隆出賽。

世界盃籃球賽非洲區資格賽於25日晉級球隊出爐，將由塞內加爾、象牙海岸、突尼西亞、安哥拉、奈及利亞共5國晉級世界盃，七六人中鋒恩比德、暴龍前鋒西亞卡姆的祖國喀麥隆則因勝分不足象牙海岸，最後無緣晉級。

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七六人恩比德本季可繳出27.3分、13.5籃板、3.5助攻、1.9阻攻成績，他出生於喀麥隆，在父親影響下差點成為排球選手，但在16歲時參加籃球營後就立志成為籃球員，該年他移居美國唸高中，隨後進入堪薩斯大學就讀，於2014年獲七六人以第一輪第3順位選中。

▲▼西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍西亞肯卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

西亞卡姆是暴龍近幾季崛起的新星，他本季由替補轉為先發，場均可繳出16.1分、7籃板、2.9助攻、1抄截表現。他小時候本想成為牧師，但後來在NBA籃球無國界訓練營發跡，也在16歲移居美國發展，隨後就讀新墨西哥大學，並於2016年獲暴龍以第一輪第26順位選中。

恩比德與西亞卡姆因年輕時就前往美國發展，兩人都未代表喀麥隆參加任何層級的賽事，但世界盃資格賽前階段喀麥隆於非洲區取得7勝5敗本來晉級機會相當濃厚，也一度令人期待恩比德與西亞卡姆將在NBA於8月休賽期間代表喀麥隆出賽，但喀麥隆最後仍因勝分不足象牙海岸而遭淘汰。

非洲區資格賽最後晉級球隊為，突尼西亞、安哥拉、奈及利亞、塞內加爾、象牙海岸共5支球隊，國際籃總（FIBA）將於3月16日進行抽籤決定8月31日至9月15日於中國舉行的世界盃籃球賽對戰分組。

關鍵字： NBA七六人暴龍恩比德西亞卡姆世籃資格賽喀麥隆世界盃男籃
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