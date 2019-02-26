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世籃資格賽／非洲5國出線　5位NBA球員回歸拼奧運

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▲▼ 簡恩（Gorgui Dieng）。（圖／CFP）

▲ 灰狼簡恩有機會代表祖國塞內加爾拼戰世界盃。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃非洲區籃球資格賽第二輪最後一階段25日結束所有賽事，本階段2席晉級球隊也全數出爐，由塞內加爾、象牙海岸取得，2支球隊將與前階段出線的突尼西亞、安哥拉、奈及利亞共5支球隊於8月與歐洲、亞洲、美洲等27支晉級球中國挑戰世界盃，爭取最後2020東京奧運非洲2張門票。

塞內加爾由於排名本就為分組第二，首戰獲勝後就已確定晉級，而25日象牙海岸在以20分擊敗馬利後，原本先排名第4也上升至第3，中非共和國也在敗給塞內加爾後就確定淘汰，象牙海岸在上階段拿下4勝5敗後本階段找回前裕隆球員賀夫，他雖表現平平，但象牙海岸此階段拿下3連勝，也成非洲區最後一支晉級球隊。

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▲▼Al-Farouq Aminu。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者阿米奴曾代表奈利亞出賽。（圖／達志影像／美聯社）

非洲區最謎樣球隊喀麥隆雖然戰績與積分都與象牙海岸相同，但勝分不足象牙海岸，最後未晉級，七六人隊恩比德（Joel Embiid）與暴龍西亞卡姆（Pascal Siakam）也無緣於8月在中國世籃賽替國家隊亮相。

8月將展開的世界盃男籃，非洲區雖陣容星度不及美洲與歐洲，但仍不乏許多NBA好手，如最知名的塞內加爾灰狼前鋒簡恩（Gorgui Dieng）、突尼西亞獨行俠中鋒梅傑里（Salah Mejri）、奈及利亞拓荒者前鋒阿米奴（Al-Farouq Aminu）、前勇士首輪選秀前鋒、現效力CBA四川的迪奧古（Ike Diogu），以上5名球員皆曾替國家隊效力。

非洲區資格賽最後晉級球隊為，突尼西亞、安哥拉、奈及利亞、塞內加爾、象牙海岸共5支球隊，國際籃總（FIBA）將於3月16日進行抽籤決定8月31日至9月15日於中國舉行的世界盃籃球賽對戰分組。

▼獨行俠中鋒梅傑里（右）來自突尼西亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼唐西奇與梅傑里。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃資格賽突尼西亞安哥拉奈及利亞塞內加爾象牙海岸
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