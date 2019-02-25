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HBL／Final 4男子將有新局面　女子仍為三強鼎立

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▲▼HBL能仁家商 。（圖／記者洪偵源攝）

▲能仁以戰績全勝挺進小巨蛋。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男女甲級8強賽，25日結束所有賽程，隨著松山高中無緣4強，屆時決賽必定有一番新局面，而女子組部分，可能依舊是普門高中、永仁高中與南山高中爭強的局面。

松山由於後3連勝後吞3連敗，戰績3勝3敗與高苑工商相同，加上輸過高苑，晉級命脈還被能仁家商、光復高中以及南山咬住，結果高苑、能仁皆獲勝後，松山確定無緣4強。

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被視為奪冠熱門的能仁，在8強取得7戰全勝，並從預賽至今拉出一波15連勝，以戰績第一晉級4強，南山雖然25日最後一戰敗給松山，與高苑同為4勝3敗，但因贏過高苑名列第二。

因此屆時3月18日在小巨蛋展開的4強賽，將是由能仁與光復進行交手，南山則與高苑對決，決賽肯定會有一番新局面。

女子組方面，至25日只剩1張4強門票要爭，最後由北一女中以58比52擊敗苗栗高商，確定以4勝3敗，繼永仁、普門、南山之後搭上列強末班車。

永仁25日以85比63擊敗南山後，8強取得7戰全勝，預賽起至今拉出一波12連勝，以戰績第1之姿挺進小巨蛋，將與北一女交手，普門6勝1敗排名第2，將與5勝2敗的南山對決。

關鍵字： HBL能仁家商松山高中普門高中
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