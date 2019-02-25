HBL／黃萬隆坦承淘汰很失望　落敗為人生必經過程

▲松山本屆無緣前進小巨蛋。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

松山高中本屆HBL跌出4強，無緣挑戰男甲級賽史與隊史第二度3連霸，教頭黃萬隆坦承自己很嘔，沒人喜歡輸球，只是這就是教練人生故事中其中一個篇章，都會去經歷到。

「冠軍每個人都想要，誰不喜歡贏，誰不喜歡輸，我也要學習承受這一切，3連勝後3連敗，我也是睡不著，但我們每個人每天都在寫故事，教練當越久就有越多故事。」

請繼續往下閱讀...

黃萬隆説，背負著挑戰第二度3連霸的壓力，曾經奪冠後隔年打不進8強，也曾經在決賽輸掉，也有還沒打完最後一場比賽就確定自己淘汰，都是一個人生經歷，球員也一樣。

「既然還有比賽要打，我想我們要秉持松山的傳統，不到最後一刻，都要堅持下去，就算你賽前就知道無法晉級了，你也要珍惜最後一刻打球的時光！」

下半場黃萬隆讓所有高三球員上場，打完高中生涯最後一場比賽，但他也坦承對這一切難以釋懷，但人生就是如此，球員也不是只為了HBL冠軍，還要為了大學為了將來在SBL而奮鬥。

「冠軍只是一個過程！不可能每年都拿冠軍。」黃萬隆也説，下一屆他還是會帶領松山繼續征戰，象徵另一個開始，同時也強調，希望外界不要再說松山是職業球員、職業球隊。

「我們就是早晚練球，準備比賽，其他時間也是正常上課，你可以說我是職業教練，但我們不是職業球隊，不能這樣說我們！」