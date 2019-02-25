邪惡帝國來了！道奇重返哈波爭奪戰　傳開價破10年3.3億

▲道奇重回哈波競爭行列。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

已經退出球星哈波（Bryce Harper）爭奪戰已久的道奇隊，據大聯盟記者桑契茲（Jesse Sanchez）最新消息，道奇對他的興趣死灰復燃，如今道奇再次加入爭奪，這支財力雄厚的「邪惡帝國」，很可能成為哈波爭奪戰的黑馬，也更加深哈波不想要加入費城人的傳言。

記者桑契茲指出，道奇高層一行人現身哈波家鄉「賭城」拉斯維加斯，包括總教練羅伯茲（Dave Roberts）在內，準備與哈波進行當面會談。據了解，目前檯面上最高報價為10年3.3億美元，道奇可能會提出同等甚至更高的報價來網羅。

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日前費城人老闆密德爾頓（John Middleton）直接搭著私人飛機前往賭城，雙方有了更深入的談約動作，但大聯盟記者佐雷奇（Todd Zolecki）提到，雙方距離簽約還有一段距離，而哈波本人似乎也沒有加入費城人的意願。

據消息人士指出，假設哈波真的想要加盟費城人，應該早就同意費城人所提出的最高報價，之所以遲遲沒有點頭答應，其中原因可能是費城人一直都是分區競爭對手。另外的因素在於，費城位於賓州，距離內華達州的拉斯維加斯距離相當遠，反觀西岸球隊有離家近的優勢。

道奇隊在去年12月底進行重磅交易，一口氣將普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）等4名球員打包送至紅人隊，道奇藉此交易清出團隊薪資空間，此舉就被認為是為爭取哈波做準備，但當時道奇不願拿出10年合約網羅，最後在爭奪戰失去競爭力而退出，最後改簽下波拉克（A.J. Pollock）作為外野補強備案。

道奇一向被認為有奪冠實力，且團隊薪資高居聯盟前段班，卻連續2年在世界大賽失利，對球團高層產生很大的衝擊，球隊已經31年未嚐冠軍滋味，加上分區對手教士補進馬查多（Manny Machado），搭配全聯盟最優渥的農場，帶給道奇很大的壓力，高層在討論過後，決定再次投入哈波爭奪戰，希望一口氣補強到位，直指世界大賽冠軍。

道奇除了握有離家近的優勢之外，值得一提的是，哈波過去就曾表明，希望加入一支具有奪冠競爭力的隊伍，目前追逐哈波的球隊當中，就屬道奇近年戰績最佳。相較之下，費城人、巨人和白襪在戰績方面都沒有明顯的優勢，如今道奇重回競爭行列，也讓哈波爭奪戰進入最高潮。

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