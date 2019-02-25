深遠飛球遭五星級美技接殺　提波春訓首安再等等　

▲提波深遠飛球遭五星級美技沒收。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



記者黃詩崴／綜合報導

紐約大都會前NFL明星四分衛提波（Tim Tebow）本季受邀參加大聯盟春訓，今（25）日交手太空人先發上陣的提波在首局得點圈有人敲出深遠飛球，眼看就要落地形成安打被史卓亞（Myles Straw）美技沒收，提波熱身賽累積4個打數，安打還沒開張。

大都會今天交手太空人熱身賽，提波擔任先發第五棒左外野手。1局下大都會進攻，兩人出局二、三壘有跑者輪到提波打擊，面對太空人先發投手阿門特多斯（Rogelio Armenteros）取得1好2壞的球數優勢，面對一顆外角偏高的球提波一棒推向中右外野，看似相當深遠即將成為2分打點二壘安打的時候，太空人中外野手史卓亞上演飛撲美技沒收提波熱身賽首安。

請繼續往下閱讀...

▲提波（Tim Tebow）目前熱身賽4支0。（圖／達志影像／美聯社）



根據《hastingstribune》報導，提波對於看似將成為安打的球最後卻被對手美技沒收表示，「我覺得我已經打得很好了，我想有可能是逆風的關係讓這球飛的比較慢，唯一值得慶幸的是這在春訓時發生，當然如果能夠敲出安打是最好的，但是這個階段最重要的是展現出好的手感給教練團看。」

其實在1局上半提波防守時也有一顆飛球差點讓他完成美技，他從左外野一路追到界外到了大都會的牛棚區也嘗試用滑接的不過還是沒能完成接殺，賽後他表示，「我幾乎已經要接到了，我第一時間檢查我自己的手套，不過球不在裡面，我會繼續提升我的防守能力的。」

Sorry Tim — Myles Straw (@myles_straw) 2019年2月24日

完成五星級美技的史卓亞今年才24歲，不過有一雙快腿去年在2A和3A累積了70次盜壘成功，賽後他也逗趣地轉發這則美技守備影片，並寫道，「抱歉了提波」。

提波轉戰大聯盟3個賽季，去年待在2A繳出.273/.336/.399打擊三圍，有著6發全壘打、36分打點，今年開季預計將從3A出發，有望在9月擴編登上大聯盟舞台。

▼提波在全美人氣相當高。（圖／達志影像／美聯社）

