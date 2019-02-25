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辛度霸氣登Tejas戰鬥機體驗重力　成首度駕駛女性再刷歷史

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▲▼ 辛度霸氣登Tejas戰鬥機體驗重力　成首度駕駛女性再刷歷史（圖／翻攝自@DRDO_India twitter）

▲辛度登Tejas戰鬥機。（圖／翻攝自@DRDO_India twitter，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

目前世界羽聯（BWF）女單世界排名第6的印度辛度，去年年終總決賽終於擺脫萬年老二命運奪下冠軍，日前受邀參加2019年印度航空展，登上光輝戰鬥機（Tejas）進行飛行表演，又再創下一個紀錄，也是光輝戰鬥機首位（共同駕駛）女性飛行員。

辛度作為印度頭號女單、拿過奧運銀牌，並在去年年終總決賽一舉奪冠，目前更是富比士(Forbes)世界排名年收入第7位的女運動員，而他又再寫下一個紀錄，就是在2019年印度航空展中，駕駛Tejas進行飛行表演，並體驗4G至5G重力，人類能夠承受的重力為9G。

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▲▼ 辛度霸氣登Tejas戰鬥機體驗重力　成首度駕駛女性再刷歷史（圖／翻攝自@DRDO_India twitter）

印度多家媒體曝光的照片中，可以看到辛度穿著空軍制服，登上Tejas，並坐在後排座位，在40分鐘的飛行旅程中，在空中做了轉彎和其他操作，也成為光輝戰鬥機首位（共同駕駛）女性飛行員，由於即將迎來國際婦女節，也希望能夠為印度女性地位提升有所幫助。

辛度表示，「我很開心能夠成為第一位駕駛Tejas的女性駕駛，這一天將要獻給女性的，我會永遠記住這一天，真正的英雄是這架戰鬥機，我很榮幸坐在副駕駛座，這是一次最佳的經驗，感謝駕駛為我展現的高超技術。」辛度接下來將全心備戰3月6日開打的全英公開賽。

光輝戰鬥機（Tejas）是印度輕型戰鬥機計劃（Light Combat Aircraft）中，由印度斯坦航空所開發的輕型戰鬥機，用來取代正在老化的米格-21戰鬥機，該計畫從1980到1989年開始，Tejas在梵語的意思是光輝。
 

關鍵字： 辛度Tejas
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