克蕭疑患「死臂」停機　仍被設定擔任開幕戰先發

▲道奇王牌克蕭暫時停機。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）傳出疑似罹患「死臂（Dead Arm）」，暫時無限期停機，至於何時重新開機還需要時間觀察，但總教練羅伯茲（Dave Roberts）仍設定他擔任開幕戰先發，並改口表示自家王牌應該只是左肩發炎。

克蕭自從本週三牛棚練習過後，主動向教練表示對於練投成果感到不滿意，當時羅伯茲決定強迫他休假一天，自此之後，他就未曾丟球，當時羅伯茲不排除克蕭罹患投手常見的疾病「死臂」。

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不過羅伯茲現在改口表示，克蕭應該只是輕微的肩膀發炎，並不需要安排MRI（核磁共振）檢查，而他本人也期待本週就能開始進行練投。「我們不急著讓他回來，如果需要多休息幾天也可以。」羅伯茲說。

去年球季克蕭曾碰上「失速」問題，速球下滑到90英哩（約145公里），很可能問題出在身體無法跟上揮臂，加上在日前實戰打擊投球時過度催球速而導致肩膀發炎，羅伯茲對此表示，「或許吧，現在他感覺不太對勁，所以暫時讓他休息進行些治療，他會感覺越來越好的。」

上季克蕭因為二頭肌傷勢，以及背部舊傷復發，整季先發26場主投161.1局，繳出9勝5敗、防禦率2.73成績單，勝投數寫下自2009年來新低。由於出賽場次少，帳面成績也不到頂尖，近8年生涯首度在國聯賽揚獎票選上沒有獲得任何一票，可說是大聯盟生涯最大低潮。

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