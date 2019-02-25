世籃資格賽／俄羅斯生死戰險勝芬蘭　末節33分逆轉晉級

▲世籃資格賽俄羅斯擊敗芬蘭獲晉級資格。（圖／取自FIBA）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃歐洲區籃球資格賽24日，芬蘭與俄羅斯進行生死戰，俄羅斯必須擊敗芬蘭，而排名第4的芬蘭必須贏俄羅斯至少3分才可獲得晉級，芬蘭此役將士用命，力壓俄羅斯前三節，直到第四節7分鐘才遭俄羅斯外線砲火追過，俄羅斯終場克服上半場18分落後第4節狂轟33分以91比76擊敗芬蘭，獲得歐洲區K組晉級資格。

芬蘭此役將士用命，第一節就攻下28分力壓俄羅斯16分，第三節更攻下27分，但全場領先34分鐘的芬蘭卻在8分鐘在後衛柯維斯塔（Mikko Koivisto）三罰不中後氣勢一瀉千里，兩隊最後5分鐘戰成平手，隨後芬蘭連續發生失誤，遭俄羅斯飆進4顆三分彈，與芬蘭瞬間拉開至15分分差，芬蘭儘管全隊壓迫防守到最後一秒，最後仍不敵俄羅斯遭淘汰。

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俄羅斯古拉金（Dmitrii Kulagin）攻下全場最高22分，末節三分手感爆發的沃龍塞維奇（Andrey Vorontsevich）攻下14分。芬蘭則以美籍歸化球員威爾森（Jamar Wilson）攻下全隊最高的18分，寇提（Tuukka Kotti）、卡納佛（Antti Kanervo）各攻下13分與11分。

▲俄羅斯末節逆轉芬蘭晉級世界盃 （影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

芬蘭在賽前雖然排名較低，但由於前一次與俄羅斯對戰僅輸2分，外界普遍看好芬蘭成為黑馬，儘管最後事與願違，但芬蘭全隊上下認為已經盡力。

芬蘭總教練戴克曼（Henrik Dettmann）賽後表示，「恭喜俄羅斯，他們曾經失敗後來又贏得比賽，打出了一場很精彩的內容，芬蘭已經在資格賽盡力，我們是一個籃球選手不多的國家，這是一場很棒的比賽。」

前鋒哈夫（Shawn Huff）也表示，「我們很有鬥志，這場比賽我們已經盡了全力，只是俄羅斯打得比我們更好，他們能解決他們的問題，給你壓力，這很不簡單。」