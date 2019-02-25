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費城人還沒搞定哈波合約細節　未來幾天將是關鍵期

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人自信能夠簽下哈波。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

球星馬查多（Manny Machado）以10年3億美元前進教士後，現在所有人都把目光聚焦在哈波（Bryce Harper）身上，費城人三度會面積極談約，但據最新進度，目前雙方距離簽約還有一段距離，也是簽約的「關鍵期」。

日前費城人老闆密德爾頓（John Middleton）直接搭著私人飛機前往他的老家「賭城」拉斯維加斯。根據《USA Today》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）報導，雙方有了深入的談判，在完成簽約之前，密德頓不會離開。

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雖然費城人顯示出網羅哈波的決心，也有更深入的談判，但據大聯盟記者佐雷奇（Todd Zolecki）掌握消息，目前雙方還沒有達成任何合約協議，在本週結束前，恐怕還無法完成簽約動作。

《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）也提到雙方目前還在談約階段，費城人依然對簽下哈波抱持著樂觀態度，不過雙方談約還卡在「十字路口」，還有相關細節需要討論，最快要等到本週三才有可能定案。

外傳哈波陣營將費城人列為首選，近期拒絕數張3億美元報價，巨人被認為是費城人最大的競爭者，但球團傾向提出「高薪短約」，與哈波想要的長約有落差，而教士也提出了報價，至於國民和白襪似乎已經退出了這場爭奪戰。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 費城人哈波
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