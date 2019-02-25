運動雲

> >

HBL／咬高苑一口又開胡　東山功臣朱育君擦汗也拭淚

ETtoday運動雲

▲▼ HBL,東山高中,朱育君 。（圖／記者洪偵源攝）

▲朱育君。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

雖然已無緣4強，東山高中仍不失戰鬥鴨精神，24日克服雙位數領先被高苑工商後來居上的劣勢，靠著終場前12秒朱育君致勝三分球，以70比67反敗為勝，朱育君賽後還一度拭淚。

朱育君笑說，有擦汗也有擦眼淚，畢竟這一勝很激動，「太感動了！」他表示這一場大夥才打出東山應有的球風。

請繼續往下閱讀...

東山一直到第三節還有雙位數領先，卻逐漸花光領先籌碼，第四節倒數23秒被唐孝尊打板得分後，反以66比67落後，後來朱育君在弧頂接球時發現自己大空檔，穩穩砍進三分球。

這一球東山69比67領先，加上高苑發球失誤，劉承彥罰進1球，高苑由簡賀宇執行最後一擊失利，也把自己的晉級優勢斷送掉，25日要擊敗南湖，加上光復輸能仁，或者松山落敗才能晉級4強。

朱育君表示，當時設定要由劉承彥投這一擊，但是發現自己大空檔，再把球傳出去就沒有這麼好的機會，加上劉承彥被盯緊，於是自己出手，由於穩穩出手，一投出去感覺就對了！

對於領先這麼多卻被超前，朱育君認為，大家想太多，得失心太重，反而防守漏掉，雖然已經無緣4強，但這一勝十足珍貴難忘。

東山教頭廖覎鋕無奈笑說，無法守住領先，就是東山無法進4強的原因，不過這一戰證明球隊還是有競爭力，希望最後一場也能獲勝，為這一屆HBL劃下一個圓滿的句點。

關鍵字： HBL東山高中高苑工商朱育君
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

熱門新聞

HBL／南山晉級4強之路佔優勢　衛冕軍松山拉警報

ABL／夢想家確定隊史首次季後賽！　從去年1勝到奪第13勝

中職／味全龍重回職棒　訓練基地將設彰化

HBL／能仁OT擒南山　牽動松山、高苑晉級命運

中職／許基宏開轟　中信兄弟熱身賽首戰擊敗韓職樂天

味全龍重返職棒　魏應充：歡迎小朋友加入味全龍

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融敲安賺打點、陽岱鋼內野安打

2團隊意識分歧　南山女籃4強隱憂

3替東山開胡　朱育君賽後激動拭淚

4高錦瑋飆生涯新高　隊友給抱抱

5苗商、北一女25日爭最後一席4強

熱門新聞

1衛冕軍松山4強之路拉警報

2ABL／夢想家確定隊史首次季後賽

3味全龍重回職棒　訓練基地將設彰化

4能仁連勝牽動松山、高苑晉級機會

5許基宏開轟　兄弟熱身賽首戰勝韓職樂天

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

面對陌生日職手感火燙 王柏融：還要調整

佩服王柏融態度 火腿球探：他會有高打擊率

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366