HBL／咬高苑一口又開胡　東山功臣朱育君擦汗也拭淚

▲朱育君。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

雖然已無緣4強，東山高中仍不失戰鬥鴨精神，24日克服雙位數領先被高苑工商後來居上的劣勢，靠著終場前12秒朱育君致勝三分球，以70比67反敗為勝，朱育君賽後還一度拭淚。

朱育君笑說，有擦汗也有擦眼淚，畢竟這一勝很激動，「太感動了！」他表示這一場大夥才打出東山應有的球風。

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東山一直到第三節還有雙位數領先，卻逐漸花光領先籌碼，第四節倒數23秒被唐孝尊打板得分後，反以66比67落後，後來朱育君在弧頂接球時發現自己大空檔，穩穩砍進三分球。

這一球東山69比67領先，加上高苑發球失誤，劉承彥罰進1球，高苑由簡賀宇執行最後一擊失利，也把自己的晉級優勢斷送掉，25日要擊敗南湖，加上光復輸能仁，或者松山落敗才能晉級4強。

朱育君表示，當時設定要由劉承彥投這一擊，但是發現自己大空檔，再把球傳出去就沒有這麼好的機會，加上劉承彥被盯緊，於是自己出手，由於穩穩出手，一投出去感覺就對了！

對於領先這麼多卻被超前，朱育君認為，大家想太多，得失心太重，反而防守漏掉，雖然已經無緣4強，但這一勝十足珍貴難忘。

東山教頭廖覎鋕無奈笑說，無法守住領先，就是東山無法進4強的原因，不過這一戰證明球隊還是有競爭力，希望最後一場也能獲勝，為這一屆HBL劃下一個圓滿的句點。