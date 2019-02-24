HBL／沒包袱是騙人的　光復頂住壓力首度攻蛋

▲光復首度打進4強。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

光復高中無疑是107學年度最令人驚奇以及最風光的球隊，去年達成成軍4年隊史首闖8強的里程碑，24日不但隊史首勝松高中，還打進4強前進小巨蛋，再創隊史里程碑。

在競爭激烈的HBL甲級尤其男子組，新成軍的學校，都要多繳幾年「學費」，才能取得歷史性的突破，來到8強已是費盡畢生所學，還要面對傳統勁旅的挑戰。

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光復去年在高雄複賽以分組第一晉級8強，就已令人跌破眼鏡，現在更取得4強門票，更是始料未及，連教頭陳定杰都説，一開始光復就不被看好，但卻能走到這一步。

而且頭號戰將喬楚瑜在8強開打前就染上諾羅，雖然數據依舊亮眼，但影響力也確實下滑，首戰對高苑工商也輸球。

雖然陳定杰常說，隊史首闖8強，已經沒有包袱，對松山賽前也對子弟兵說，觀眾絕對比前一場對南山更多，這是難得的機會，好好享受在大場面打球的機會，就算賽前沒人看好。

不過看在隨隊教師何長仁眼中，雖説8強已無包袱，但是教練團每天比完賽，光檢討以及看影片、剪影片，就弄到凌晨3點，早上7點球隊就要到成功高中練球，睡眠時間非常少。

何長仁認為，教練們還是把晉級壓力扛在身上，就算學校沒有給壓力，「教練團真的居功厥偉！看他們辛苦成這樣，真的很心痛。」

雖然光復在新竹，但8強在學校支持下，在台北就近住宿，省去舟車勞頓，何長仁説，學校要球隊不用擔心經費，專心備戰。

不僅如此，教頭陳定杰與助理教練李宇偉、林祐偉，都是以教師缺聘進學校當教練，讓教練在學校工作有安定感，更能帶好球隊。

▲（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）