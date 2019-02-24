味全龍重返職棒　魏應充：歡迎小朋友加入味全龍

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▲關注台灣棒球教育與發展的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，也出席『追夢工程計畫』測試會現場。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者歐建智／綜合報導

頂新和德文教基金會與「台日野球留学支援」共同攜手推出的「追夢工程計畫」，24日舉辦第三階段測試會，頂新和德文教基金會創辦人魏應充到測試會現場，他跟小朋友說：「歡迎小球員們加入味全龍隊，成為味全龍隊的生力軍。」

「追夢工程計畫」與金城學園遊學館高等學校合作，計畫選出的3位選手將可進入甲子園名校就讀，接受日本「理論棒球」的科學化訓練，並由頂新和德文教基金會提供全額獎助學金，幫助台灣年輕選手們勇敢追夢。

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頂新和德文教基金會創辦人魏應充，24日出席測試會現場，於賽前給予小選手們鼓勵。魏應充於2016年正式推動「接棒未來」棒球公益計畫，除了捐助球具裝備，也重視選手的教育，舉辦多場講座及教育訓練等公益項目扶植基層少棒。

魏應充近期積極籌組味全龍重返職棒，親自給予小球員們勉勵，他表示：「透過追夢工程計畫除了提供更多有心旅日挑戰的小球員，有追逐夢想的管道與機會，也希望能培養更多棒球人才，一起為台灣棒球努力。」

他表示，「等這些選手們學成歸國後，能夠將日本所學的球技與態度回饋給台灣棒球，更歡迎小球員們加入味全龍隊，成為味全龍隊的生力軍。」