ABL／吳永盛妙傳連發帶動　夢想家28分差屠狼第13勝入袋

記者潘泓鈺／綜合報導

寶島夢想家橫掃香港東方之後，24日彰化體育館續戰澳門戰狼，儘管次節陷入亂流，但易籃後馬上修正要回領先，第四節在吳永盛的帶動下拉出瘋狂的33比14攻勢，終場以107比79拿下三連勝，本季第13勝入袋穩坐聯盟第2。

作為ABL新軍，珠海戰狼開季不順，去年不僅將隊名更名為澳門戰狼，還進行了陣容大地震，外籍教練史基爾曼（Matt Skillman）上任取代貝特斯（Malcolm Battles），並且撤換柯瑞（Eddy Curry）、泰勒（Mike Taylor）兩位擁有NBA資歷的外援，米歇爾（Deshawn Mitchell）一同走人，3名新外援布萊福德（Corey Bradford）、貝爾（Mike Bell）、派特森（Shawntez Patterson）入隊，不過目前仍是以2勝17敗持續墊底。

夢想家23日以109比101獲勝，本季4場面對香港東方的比賽橫掃全勝。此役李學林腳踝傷勢持續缺陣，所幸昨日上演加盟首秀的吳永盛讓後場板凳更加穩固，搭配鄭瑋再次出擊。

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錢肯尼開賽便火力全開，首節攻下9分幫助夢想家取得9分優勢，但夢想家未能複製昨日火燙的外線手感，加上防守潰堤，次節開局被戰狼拉出12比4攻勢、單節30分進帳，夢想家反倒以1分落後。

第三節夢想家在重新組織、修正命中率問題之後回雙位數領先，帶著9分優勢進入決勝節。吳永盛接連防守、妙傳，帶動夢想家進攻，米勒（Malcolm Miller）連續兩波的快攻爆扣、陳世念3打2局面晃人上籃將分差擴大到21分，徹底吹熄戰狼的反攻氣焰，終場便以28分差輕鬆獲勝。

葛萊斯（Tevin Glass）攻下全場最高25分，外帶9籃板、5助攻，米勒22分、6籃板、15助攻，阿提諾（Will Artino）20分、12籃板，錢肯尼15分進帳。吳永盛加盟的第2戰，恩師吳正杰帶領將近80位金華國中學弟妹來到彰化體育館加油，上場時間從前役的10分鐘提升到16分鐘，數據也從4分上升到7分、3籃板、2助攻、3抄截。