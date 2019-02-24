運動雲

> >

企排／360分蟬聯得分后　中纖陳姿雅：挑戰賽準備好了

ETtoday運動雲

▲企排，中國人纖，陳姿雅。（圖／中華排協提供）

▲中國人纖陳姿雅以360分成為得分后。（圖／中華排協提供）

體育中心／綜合報導

企業14年男女甲級排球聯賽14年例行賽進入最後一天，雖然最終排名已定，但24日中國人纖與ATTACKLINE都拼盡全力，想為隊上再添一勝。經過激烈的五局大戰後，中纖以局數比3比2(20比25、25比22、25比23、21比25、16比14)逆轉ATTACKLINE，成功拿下比賽勝利。

在本場比賽中個人獨得24分的中纖主攻手陳姿雅，除了是全場之最，也以總得分360分再度成為企聯得分后。陳姿雅表示，「很感謝老師及隊友，如果沒有隊友們的組織，我也沒有攻擊機會。但今年除了攻擊之外，在發球、攔網的得分也有增加，還蠻開心自己各方面都有所進步。」

請繼續往下閱讀...

▲企排，中國人纖。（圖／中華排協提供）

▲中國人纖逆轉奪勝。（圖／中華排協提供）

「今天接球都有達到預期效果，能夠組織一些小組戰術，搭配流暢就能給予對手防守上的壓力。」下半季配合漸入佳境，中纖將在下週登場的挑戰賽對上例行賽排名第三的極速超跑，爭取冠軍戰門票。

今年再度於例行賽拿下第二，挑戰衛冕軍台電一直是中纖最大目標，陳姿雅表示，「挑戰賽只有一次機會，考驗的莫過於當下臨場的反應及發揮，會努力做好自己該完成的任務，平常心上場。」

關鍵字： 企排得分后陳姿雅挑戰賽中國人纖
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

推薦閱讀

企排／台電短暫跳電釋放壓力　攻擊手群多點開花擊退conti

企排／極速超跑打造「夢想感恩」主題日　五局惜敗中國人纖

杜拜女網賽／謝淑薇收穫「阿拉丁神燈」　搭檔大讚給高評價

西班牙大師賽／男雙盧楊配不敵南韓　無緣決賽演台灣內戰

熱門新聞

沖繩現場／王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒有全壘打？

克蕭疑罹患「死臂」無限期停機　復出沒有時間表

沖繩現場／展現4棒價值　王柏融連8場敲安助火腿先馳得點

中職／LamiGirls新成員　 甜美女大生若潼亮相

杜拜女網賽／謝淑薇直落二奪冠　收下生涯第21冠

金柏瑞堅持6年1億後援最大約　寧願沒球打也不降價

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融敲安賺打點、陽岱鋼內野安打

2厄文霸氣：綠衫軍有我在季後賽不用怕

3詹皇深怕湖人輸球輸到麻木

4鶯歌晉級將強碰穀保　12強出爐

5詹皇干預球隊運作？前總管替他背書

熱門新聞

1王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒全壘打？

2克蕭疑患「死臂」　復出無時間表

3王柏融連8戰安打　助火腿先馳得點

4LamiGirls新員　 甜美女大生若潼

5謝淑薇收下生涯第21冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

沖繩春訓／握手傷到松坂大輔　中日：無法預測球迷行動

沖繩春訓／大雨澆不熄熱情　中日龍電視直播打擊練習

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366