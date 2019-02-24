企排／360分蟬聯得分后　中纖陳姿雅：挑戰賽準備好了

▲中國人纖陳姿雅以360分成為得分后。（圖／中華排協提供）



體育中心／綜合報導

企業14年男女甲級排球聯賽14年例行賽進入最後一天，雖然最終排名已定，但24日中國人纖與ATTACKLINE都拼盡全力，想為隊上再添一勝。經過激烈的五局大戰後，中纖以局數比3比2(20比25、25比22、25比23、21比25、16比14)逆轉ATTACKLINE，成功拿下比賽勝利。

在本場比賽中個人獨得24分的中纖主攻手陳姿雅，除了是全場之最，也以總得分360分再度成為企聯得分后。陳姿雅表示，「很感謝老師及隊友，如果沒有隊友們的組織，我也沒有攻擊機會。但今年除了攻擊之外，在發球、攔網的得分也有增加，還蠻開心自己各方面都有所進步。」

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▲中國人纖逆轉奪勝。（圖／中華排協提供）



「今天接球都有達到預期效果，能夠組織一些小組戰術，搭配流暢就能給予對手防守上的壓力。」下半季配合漸入佳境，中纖將在下週登場的挑戰賽對上例行賽排名第三的極速超跑，爭取冠軍戰門票。

今年再度於例行賽拿下第二，挑戰衛冕軍台電一直是中纖最大目標，陳姿雅表示，「挑戰賽只有一次機會，考驗的莫過於當下臨場的反應及發揮，會努力做好自己該完成的任務，平常心上場。」