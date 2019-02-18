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企排／極速超跑打造「夢想感恩」主題日　五局惜敗中國人纖

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▲▼企業排球,極速超跑主題日,極速超跑vs中國人纖 。（圖／中華排協提供）

▲極速超跑主題日 。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業14年甲級排球聯賽今天（17日）舉辦極速超跑主題日，球團特別邀請彰師大跆拳道代表隊助陣演出，將現場氣氛帶到最高點，可惜極速超跑與中國人纖鏖戰五局後，依然以局數 2比3（22：25、25：21、20：25、25：22、10：15）的些微差距落敗，無緣對中纖的二連勝。

▲▼企業排球,極速超跑主題日,極速超跑vs中國人纖 。（圖／中華排協提供）

除了跆拳道表演的加持演出之外，極速超跑更在現場更播放「夢想」以及「感恩」兩支主題影片，並邀請親友一同上場，表達對球員們支持的感謝，林靜怡教練提到，「很多平常沒注意的小細節，公司都有看見，真的感受到選手們備受重視。」過去並未見過對排球投入如此多的球團，這些付出不論教練與球員都是既感動又感激。

▼極速超跑vs中國人纖。

▲▼企業排球,極速超跑主題日,極速超跑vs中國人纖 。（圖／中華排協提供）

連續兩天碰頭中國人纖，最終以一勝一負作收，林靜怡表示，仍然在對選手的體能狀況進行調整，「像嘉羚昨天打數較多，今天的上場時間就會多加注意。」面對連續兩天高強度的比賽，今天極速超跑也讓主攻手多次輪替，活用許菀芸、劉雙菱來分擔攻擊重任。

▲▼企業排球,極速超跑主題日,極速超跑vs中國人纖 。（圖／中華排協提供）

下半季加入張嘉羚與Shainah兩位生力軍後，極速超砲的戰績漸入佳境，下半季8場賽事就拿下4勝，排名也上升至第三名，林靜怡也對兩位選手讚譽有佳，「兩位選手屬於跑動型球員，她們的加入讓隊上的進攻手段更多元，整體攻擊手的負擔相對也減輕了許多。」

▲▼企業排球,極速超跑主題日,極速超跑vs中國人纖 。（圖／中華排協提供）

關鍵字： 企業排球企排極速超跑黑色閃電約瑟芙
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