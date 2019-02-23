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西班牙大師賽／男雙盧楊配不敵南韓　無緣決賽演台灣內戰

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▲台北公開賽，「盧楊配」盧敬堯／楊博涵。（圖／記者顏如玉攝）

▲「盧楊配」盧敬堯／楊博涵。（圖／資料照／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級300賽西班牙大師賽，男雙王齊麟／李洋闖進冠軍戰後，緊接著另一組合盧敬堯／楊博涵的4強賽也登場，對決第八種子南韓組合金元昊／徐承宰，大戰三盤後以8比21、21比18、20比22落敗，無緣進入冠軍戰上演台灣內戰。

盧楊配在本次賽事中位居第四種子，先後以直落二擊敗愛爾蘭及印尼組合，8強對上德國組合塞德爾(Marvin Emil Seidel)與拉姆斯富斯(Mark Lamsfuss)在先失一局下急起直追，2比1逆轉挺進4強。

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盧楊配過去與南韓金元昊／徐承宰在2017年對決過4次，雙方都拿下2勝，不過盧楊配都是大戰三局才勝出，如今再度相遇，首局南韓組合率先拿下，接著盧楊配展開反攻，第二局開賽就取得7比0領先，雖然一度被追到16分平手，但盧楊配沒給對手機會連連得分後扳平局數。

關鍵末局盧楊配率先來到11分，但暫停過後南韓組合猛追分，雙方比分開始糾纏，從18平到20平，最終南韓一鼓作氣連拿2分，才以22比20驚險奪勝挺進冠軍戰。盧楊配止步4強，也意味著冠軍戰無緣上演台灣內戰。

關鍵字： 西班牙大師賽盧敬堯楊博涵
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