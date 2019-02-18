企排／台電短暫跳電釋放壓力　攻擊手群多點開花擊退conti

▲台電男排vs conti 。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業14年甲級排球聯賽，由國北教大班底組成的conti繼前一天「斷電」後，在主場再度挑戰龍頭台電，不過台電攻擊手群今天（17日）多點開花，4名攻擊手得分上雙，最終以局數 3比1（25：22、22：25、25：18、25：18）擊退conti，再度拿下勝利，勝場數來到21場。

由副攻轉打快攻的張育陞今天表現精彩，搭配經驗老道的舉球員戴儒謙，攻擊14顆出手拿下10分，得分率超過7成。張善源、王明浚兩人更是發揮老將的價值，分別在四號位、二號位頻頻重扣搶分，兩人分別攻下19分及16分，最終張育陞快攻收尾幫助台電奪得本場勝利。

台電隊長張善源認為，「中止連勝並非是一件壞事，反而是一種警惕。」沒有連勝的壓力反而更能放得更開，全隊也能藉機針對缺失加以檢討，也再度展現強大火力帶走勝利，「表現算是及格過關，但在攔網的溝通、小球的防守及反攻都還需要再加強。」

另場男子組賽事，長力男排在關鍵第五局，落後3分對手搶先聽牌的情形下，連續化解MIZUNO五個賽末點，最終以3比2 （29：27、15：25、25：23、21：25、21：19）拿下勝利，在本季例行賽剩下最後兩場賽事的情形下，長力確定以12場勝場拿下第二名。