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JHBL／明仁超級射手宋昕澔　與杜帛鴻完美融合衝擊冠軍

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▲▼明仁國中，21號 杜帛鴻、23號 宋昕澔 。（圖／記者張克銘攝）

▲明仁國中頭號得分手宋昕澔 。（圖／記者張克銘攝）

記者潘泓鈺／苗栗報導

明仁國中上個學年度冠軍戰失利，陣中主力得分手宋昕澔更被譽為大會第一射手，與搖擺人杜帛鴻完美搭配，今年重振旗鼓再次衝擊冠軍。

苗栗明仁國中孕育出陳盈駿、盧捷閔、劉人豪等球員，自95學年度封王連續12年闖進八強，近年連6年出席四強，去年總冠軍失利後重振旗鼓，在主力更加成熟之後目標拿下睽違5年的冠軍。

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陣中主力得分手宋昕澔擁有絕佳手感，上個階段3場飆破31分，且還有兩場得到生涯最佳的37分，堪稱大會第一射手。而串聯進攻的重要樞紐，主打3、4號搖擺人的杜帛鴻，內、外線兼休，彌補了宋昕澔的弱點，是先發五虎重要進攻發動機。

「宋昕澔的特點就是多元的得分手段，能投能切另防守者難以看管，但他傳球時機是他的弱點，」明仁助理教練林育弘說道，「杜帛鴻剛好完全彌補了這一塊，宋昕澔的優點杜帛鴻沒有，但杜帛鴻的特點是宋昕澔所缺乏的，沈著的打法以及優異的策應能力、傳球視野串聯進攻。」

Under Armour全國巡迴「UAT for Basketball」籃球訓練營，21日來到苗栗明仁國中進行一系列的體測以及敏捷性、肢體開發等訓練，幫助球員更瞭解自己的優缺點，幫助在4月的八強賽之前調整到最佳狀態。

宋昕澔表示，透過訓練營找到新的方式來修正自己的對抗利、爆發力的弱點，對於今年衝擊冠軍有很大的幫助，除了進攻端持續強化之外，也必須提升防守能力，成為更全面的球員。

關鍵字： JHBL籃球國中籃球聯賽UAJHBL球隊明仁國中宋昕澔
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