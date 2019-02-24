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高中木聯／郭勝安回母校高苑指導　讚林逸達有旅外條件

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▲高中木聯，前悍將投手郭勝安回母校高苑工商客座指導。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，前悍將投手郭勝安回母校高苑工商客座指導。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

前富邦悍將投手郭勝安在去年遭到球團釋出之後，到母校高苑工商擔任客座投手教練，增加基層指導經驗，他認為林逸達有旅外的實力，加強變化球會更有競爭力。

郭勝安旅美走一遭後，回到中職發展，從桃猿轉戰到義大犀牛，也曾兼任二軍牛棚教練，去年離開富邦悍將，高苑工商畢業的他，回到母校擔任客座投手教練，他表示，「離開職棒後，還是想留在棒球界，畢竟棒球從小打到大，剛好母校這邊問我有沒有意願，就回來指導學弟。」

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高中木棒聯賽16強分組循環最後一天高苑對穀保之戰，郭勝安在旁觀察學弟表現，陣中王牌林逸達演出完投勝，已經被國外球探緊盯，也曾經歷旅美階段的郭勝安認為，「他在球隊是很好的投手，速度有表現出來，第一球搶好球的比率很高，對方就很難打，被球探關注，表示身材和球速都不錯，有條件旅美，變化球再加強一下會更好。」

郭勝安接下來會在高苑待一段時間指導學弟，未來也會持續尋求基層的教練職位，他坦言，雖然有過牛棚教練經驗，但畢竟指導學生球隊，耐心需要多一些解釋和說明，目前未來規劃以留在棒球圈為主，盡量從事相關領域的工作。

關鍵字： 高中木聯高苑富邦悍將郭勝安
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