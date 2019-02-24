大谷翔平連2天打Tee 25球全力揮棒　4月復出有機會

▲大谷翔平復原進度佳，歸隊時間可望提前到4月。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

去年動了手肘韌帶置換手術的大谷翔平，台北時間24日展開打擊練習，連續2天打Tee座，練打球數增加到了25顆，大谷也嘗試全力揮擊，整體狀況相當好，如果按照這進度下去，有望提前一個月於4月復出。

大谷翔平因去年季後手肘動刀，確定無法趕上開季，但目前術後復原狀況佳，昨日Tee座練打20顆球，今日沒有休息繼續練打25球，對於練習結果大谷感到滿意，「目前感覺很好，沒有什麼問題。」預計下周可以進到打擊籠內，由教練拋球練打。

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儘管大谷翔平復原狀況比想像中還要快，但天使球團仍小心翼翼，新任教頭奧斯瑪斯（Brad Ausmus）表示，目前還是設定大谷翔平於5月歸隊，他將繼續進行復健計畫，從打Tee座慢慢到實戰打擊。

本季大谷翔平無法施展「二刀流」，只能以指定打擊身份復出，即便本季無法投球幫助球隊，但他期望用球棒做出貢獻，他計畫在春訓熱身賽好好觀察各隊投手，以便在復出之後可以快速進入狀況。

今年大谷翔平成為二年級生，有了第一年的經驗，大谷給自己更高的期許，目標打席數達到500至600個，達成30轟、30盜。「大聯盟球員水準很高，想要在此立足，必須付出更多的心力。」大谷翔平說。

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