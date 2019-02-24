運動雲

> >

大谷翔平連2天打Tee 25球全力揮棒　4月復出有機會

ETtoday運動雲

▲▼2018年春訓，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平復原進度佳，歸隊時間可望提前到4月。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

去年動了手肘韌帶置換手術的大谷翔平，台北時間24日展開打擊練習，連續2天打Tee座，練打球數增加到了25顆，大谷也嘗試全力揮擊，整體狀況相當好，如果按照這進度下去，有望提前一個月於4月復出。

大谷翔平因去年季後手肘動刀，確定無法趕上開季，但目前術後復原狀況佳，昨日Tee座練打20顆球，今日沒有休息繼續練打25球，對於練習結果大谷感到滿意，「目前感覺很好，沒有什麼問題。」預計下周可以進到打擊籠內，由教練拋球練打。

請繼續往下閱讀...

儘管大谷翔平復原狀況比想像中還要快，但天使球團仍小心翼翼，新任教頭奧斯瑪斯（Brad Ausmus）表示，目前還是設定大谷翔平於5月歸隊，他將繼續進行復健計畫，從打Tee座慢慢到實戰打擊。

本季大谷翔平無法施展「二刀流」，只能以指定打擊身份復出，即便本季無法投球幫助球隊，但他期望用球棒做出貢獻，他計畫在春訓熱身賽好好觀察各隊投手，以便在復出之後可以快速進入狀況。

今年大谷翔平成為二年級生，有了第一年的經驗，大谷給自己更高的期許，目標打席數達到500至600個，達成30轟、30盜。「大聯盟球員水準很高，想要在此立足，必須付出更多的心力。」大谷翔平說。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大谷翔平二刀流天使
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

熱門新聞

沖繩現場／王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒有全壘打？

杜拜女網賽／謝淑薇直落二奪冠　收下生涯第21冠

杜拜女網賽／謝淑薇續寫「贏詹家就奪冠」魔咒　　狂救球主持人驚呆　

林子偉熱身賽掃二壘安打　單場2安打再度貢獻打點

沖繩現場／巨人對戰火腿　雙轟陽岱鋼與打擊率6成15大王同場

克蕭疑罹患「死臂」無限期停機　復出沒有時間表

讀者回應

﻿

最新新聞

1教士觀望哈波　現在更傾向簽凱戈

2張育成首戰吞K　胡智為明擔任先發

3大谷翔平全力揮棒　有望4月復出

4曾仁和小熊熱身賽先發　投2局挨2分砲

5克蕭疑患「死臂」　復出無時間表

熱門新聞

1王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒全壘打？

2謝淑薇收下生涯第21冠

3謝淑薇續寫「贏詹家就奪冠」魔咒

4林子偉掃長打　2安打貢獻打點

5雙轟陽岱鋼與打擊率6成15大王較勁

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

沖繩春訓／握手傷到松坂大輔　中日：無法預測球迷行動

沖繩春訓／大雨澆不熄熱情　中日龍電視直播打擊練習

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366