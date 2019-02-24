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克蕭疑罹患「死臂」無限期停機　復出沒有時間表

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▲2018國聯冠軍戰G5,道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇王牌克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洛杉磯道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）日前練投狀態不佳，被總教練羅伯茲（Dave Roberts）強迫休假，但後來傳出疑似罹患「死臂」，將無限期停機。據目前最新消息，克蕭在休息過後身體已有好轉，但何時重新開機還需要觀察。

「我在與他聊過之後，他感覺身體有好一些了。」羅伯茲表示，「當球隊訓練員決定我們可以重新開始練球時，我們將做點什麼事情。」

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克蕭自從本週三牛棚練習過後，主動向教練表示對於練投成果感到不滿意，當時羅伯茲決定強迫他休假一天，自此之後，他就未曾丟球。羅伯茲也不排除克蕭罹患投手常見的疾病「死臂」。

根據大聯盟報導，克蕭目前暫時停機，過去這兩天將由訓練員陪同做重量訓練。對於身體狀況，克蕭抱持樂觀的態度，「如果只是需要幾天的休息，那這樣是最好，希望下週可以投球。」

羅伯茲暫時無法給出時間表，「我不知道他何時可以丟球，但我們會持續與他溝通，了解他的意願，同時看他的身體反應如何，我們之後會再決定。」克蕭被點名主投3月29日2019賽季開幕戰，這是他連續9年擔任道奇開幕戰先發，寫下道奇隊史紀錄。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 道奇克蕭
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