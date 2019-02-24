金柏瑞堅持6年1億後援最大約　寧願沒球打也不降價

▲現役救援王金柏瑞。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）追求6年1億美元後援投手歷史最長合約，目前仍在自由市場等待滿意的報價。根據《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）報導，如果沒有收到滿意的合約報價，本季很可能持續在市場觀望。

隨著大聯盟春訓熱身賽開打，經紀公司並不急著幫他找到新家，即便近年自由市場寒冬，但報導中指出，經紀公司仍以6年1億美元作為目標，絲毫沒有要降價的意思，寧願沒球打也不願輕易降價。不過，這項消息很快就被經紀公司反駁，表示一定會在本季幫客戶金柏瑞找到落腳處。

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資深記者海曼（Joe Heyman）指出，費城人現階段全力追求哈波（Bryce Harper），無論他最終選擇費城人或者是加盟其他球團，這都不影響他們下一步的補強計畫，將朝冠軍之路邁進，即便牛棚已有強力後援羅伯森（David Robertson），但仍考慮簽下金柏瑞加強後防。

至於金柏瑞回歸前東家紅襪的機會渺茫，除非他願意降價。紅襪球團已經多次表示不會砸錢簽後援，主席沃納（Tom Werner）也強調，球團無意花大錢簽下終結者的計劃不變，公開表示「可能性非常低。」

現年30歲的金柏瑞生涯333次救援排名歷史第14，更是歷史出賽場次最少、最年輕達成300救援的後援投手，這位2011年國聯新人王，生涯9個賽季7度入選全明星生涯防禦率僅1.91，是目前大聯盟最頂尖的後援投手。

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