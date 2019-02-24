運動雲

> >

ABL／吳永盛對未來採取開放態度　夢想為中華隊出征

ETtoday運動雲

▲▼2019.02.23 吳永盛，寶島夢想家首秀。（圖／寶島夢想家提供）

▲吳永盛返台選擇加盟寶島夢想家，並在23日上演首秀。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／彰化報導

台灣首位獲得NCAA獎學金球員，吳永盛結束沙加緬度州大學業後上週加盟寶島夢想家，23日生涯首次的職業賽，他表示自從去年瓊斯盃就很少打正式比賽有點綁手綁腳，所幸陳世念、田壘、李學林幾位老大哥都非常照顧他，也鼓勵他勇敢出手，而對於未來採取開放的態度，也希望能夠為國家出征國際賽。

吳永盛去年代表中華白隊出戰瓊斯盃，回到沙加緬度州大後因腳踝傷勢報銷，這段期間他把學業完成選擇回到台灣，受到金華國中大學長，現寶島夢想家領隊陳建州招攬，上週決定成為夢想家的一員開啟職業生涯，並且於23日彰化體育館面對香港東方的比賽上演首秀。

請繼續往下閱讀...

吳永盛出賽10分鐘，第三節首開得分紀錄，整場投5中2貢獻4分、2籃板、1助攻，幫助球隊109比101獲勝，「很高興能夠再回到場上，自從瓊斯盃就很少打正式的比賽，我才剛來還沒有很融入球隊，但我很開心教練、隊友都很鼓勵我，」吳永盛說道，「剛開始上場還在找節奏，中場在念哥、壘哥鼓勵之下，米勒（Malcolm Miller）、葛萊斯（Tevin Glass）也叫我放開打，才比較進入狀況。」

雖然帳面數據不是太出色，但總教練穆雷（Dean Murray）對吳永盛的表現相當肯定，透露因為吳永盛剛入隊的關係，先讓他從板凳出發、防守做起，未來將主打側翼角色分擔米勒的工作，也會視情況幫忙持球掌控節奏。

陳建州透露，球隊目前與吳永盛的合約只到這個賽季結束，一部分是讓他找回比賽感覺，也讓他看看夢想家到底是不是他想要的環境，未來吳永盛的任何選擇，球隊都會給予祝福。而吳永盛表示，自己對於未來採取開放態度，包括中國CBA、SBL以及現在的夢想家都是選項，而他之後更想要披上中華隊戰袍，為國家隊效力、爭光。

關鍵字： 吳永盛寶島夢想家ABL
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

熱門新聞

杜拜女網賽／謝淑薇直落二奪冠　收下生涯第21冠

沖繩現場／王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒有全壘打？

沖繩現場／巨人對戰火腿　雙轟陽岱鋼與打擊率6成15大王同場

杜拜女網賽／謝淑薇續寫「贏詹家就奪冠」魔咒　　狂救球主持人驚呆　

體操世界盃／李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

中職／富邦悍將註冊異動　王建民變成二軍投教

讀者回應

﻿

最新新聞

1ABL／吳永盛對未來採取開放態度

2JHBL／明仁挖掘板凳深度衝擊冠軍

3富邦盃少棒／豐田、龜山24日爭冠

4謝淑薇續寫「贏詹家就奪冠」魔咒

5雙轟陽岱鋼與打擊率6成15大王較勁

熱門新聞

1謝淑薇收下生涯第21冠

2王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒全壘打？

3雙轟陽岱鋼與打擊率6成15大王較勁

4謝淑薇續寫「贏詹家就奪冠」魔咒

5體操世界盃李智凱鞍馬奪金

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

沖繩春訓／握手傷到松坂大輔　中日：無法預測球迷行動

沖繩春訓／大雨澆不熄熱情　中日龍電視直播打擊練習

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366