ABL／吳永盛對未來採取開放態度　夢想為中華隊出征

▲吳永盛返台選擇加盟寶島夢想家，並在23日上演首秀。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／彰化報導

台灣首位獲得NCAA獎學金球員，吳永盛結束沙加緬度州大學業後上週加盟寶島夢想家，23日生涯首次的職業賽，他表示自從去年瓊斯盃就很少打正式比賽有點綁手綁腳，所幸陳世念、田壘、李學林幾位老大哥都非常照顧他，也鼓勵他勇敢出手，而對於未來採取開放的態度，也希望能夠為國家出征國際賽。

吳永盛去年代表中華白隊出戰瓊斯盃，回到沙加緬度州大後因腳踝傷勢報銷，這段期間他把學業完成選擇回到台灣，受到金華國中大學長，現寶島夢想家領隊陳建州招攬，上週決定成為夢想家的一員開啟職業生涯，並且於23日彰化體育館面對香港東方的比賽上演首秀。

請繼續往下閱讀...

吳永盛出賽10分鐘，第三節首開得分紀錄，整場投5中2貢獻4分、2籃板、1助攻，幫助球隊109比101獲勝，「很高興能夠再回到場上，自從瓊斯盃就很少打正式的比賽，我才剛來還沒有很融入球隊，但我很開心教練、隊友都很鼓勵我，」吳永盛說道，「剛開始上場還在找節奏，中場在念哥、壘哥鼓勵之下，米勒（Malcolm Miller）、葛萊斯（Tevin Glass）也叫我放開打，才比較進入狀況。」

雖然帳面數據不是太出色，但總教練穆雷（Dean Murray）對吳永盛的表現相當肯定，透露因為吳永盛剛入隊的關係，先讓他從板凳出發、防守做起，未來將主打側翼角色分擔米勒的工作，也會視情況幫忙持球掌控節奏。

陳建州透露，球隊目前與吳永盛的合約只到這個賽季結束，一部分是讓他找回比賽感覺，也讓他看看夢想家到底是不是他想要的環境，未來吳永盛的任何選擇，球隊都會給予祝福。而吳永盛表示，自己對於未來採取開放態度，包括中國CBA、SBL以及現在的夢想家都是選項，而他之後更想要披上中華隊戰袍，為國家隊效力、爭光。