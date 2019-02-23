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HBL／高苑三線開火擒青年　4強路露曙光

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▲▼ 高苑工商 。（圖／記者洪偵源攝）

▲高苑擊敗青年。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男甲級8強賽，高苑工商23日在台北體育館面對青年高中，在蔣浩文、林奇翰以及簡賀宇3名高三輪流開火帶領下，以76比65拿到第3場勝利，晉級4強機會也大增。

高苑上半場打完僅以29比24領先，第三節起逐漸起逐漸甩開青年，由於蔣浩文與林奇翰手頗佳，前幾場出賽時間較長的簡賀宇，此節還坐板凳，直到第四節才再度重回場上。

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青年涂意含與朱峻賢遭到高苑嚴密防守，各有12分與11分進帳，但陳珀瑞跳了出來，全場22分、14籃板，但難抵高苑三路開火的攻勢，加上差距已經被拉開，青年最終吞下敗仗。

雖然贏球，不過高苑「鐵娘子」田本玉再度身體不適，比賽結束後坐在椅子上調整自己呼吸，教練黃昶珽表示，對吳忠宏一次防守直接放對方投三分球比較激動，所以身體不舒服。

黃昶珽説，第三節確實刻意讓簡賀宇休息，調節他的體能，防守上針對對方非慣用手面的壓迫，確實收到效果。

蔣浩文拿下18分、5籃板、4抄截、2助攻，簡賀宇14分、5籃板、4助攻，林奇翰13分、7籃板、5助攻，高苑團隊助攻20次，青年13次，團隊籃板41個，青年為32個。

高苑目前取得3勝2敗，與光復高中同戰績，不過高苑有1勝來自光復，先不論松山高中與能仁家商的對戰結果（松山輸也3勝2敗），高苑在晉級機會上較佔優勢。

關鍵字： HBL青年高中涂亦含高苑工商
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