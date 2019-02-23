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ABL／吳永盛加盟首秀　夢想家109比101對香港東方4連勝

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▲▼2019.02.23 吳永盛 夢想家首秀。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲吳永盛夢想家首秀。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

台灣首位獲NCAA獎學金赴美挑戰的球員吳永盛，在完成沙加緬度州大學業後加盟寶島夢想家並在23日彰化體育館上演首秀。夢想家靠著3外援以及陳世念的發揮第三節逆轉戰局，吳永盛也在第三節首開得分紀錄，終場以109比101拿下二連勝。

上季的亞軍香港東方在本季外援政策的變更下戰力受到影響，而他們也在2月份做出外援異動，將陣中得分王巴賽特（O’Darien Bassett），換成本季曾效力SBL桃園璞園8場的長人麥克（Michael Holyfield），來搭配「戰神」艾略特（Marcus Elliott）以及「馬爾他巨獸」迪哥拉（Sam Deguara）。

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目前暫居聯盟第二的夢想家，本季對戰香港東方有3勝0敗的絕對優勢，此役雖然主控李學林腳踝不適休息，所幸剛加盟的吳永盛補上空缺，與鄭瑋、錢肯尼（Kenny Chien）、吳松蔚輪替。

夢想家上半場以51比52落後，雖然落後不多，但傷癒復出第3場的田壘再次節末進攻意外撞傷膝蓋。易籃後夢想家靠著一波10比2攻勢逆轉戰局，且上半場僅上場3分鐘的吳永盛，也在第三節倒數2分40秒，靠著底角後撤步跳投首開得分紀錄，夢想家帶著7分領先進入決勝節，終場便以8分差捍衛主場。

阿提諾（Will Artino）攻下全隊最高29分，外帶12籃板、6助攻，葛萊斯（Tevin Glass）26分、7籃板，米勒（Malcolm Miller）20分進帳，鄭瑋10分、陳世念6分、6助攻，吳永盛上陣10分鐘，5投2中拿下4分、2籃板、1助攻、1抄截。

關鍵字： ABL夢想家吳永盛
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