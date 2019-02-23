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賈索兄弟首度多倫多碰面　哥哥替弟弟到暴龍感到開心

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▲▼大賈索（Pau Gasol）與暴龍小賈索（Marc Gasol）。（圖／CFP）

▲大賈索（Pau Gasol，右）與暴龍小賈索（Marc Gasol，左）。（圖／CFP）

馬刺大賈索（Pau Gasol）與暴龍小賈索（Marc Gasol）為兄弟黨，23日馬刺客場出戰暴龍是弟弟轉隊後兩兄弟首對於多倫多碰面，儘管大賈索此役並沒有上場，無緣上演兄弟對決，暴龍也以120比117擊敗馬刺。但賽後大賈索坦言弟弟在灰熊時期並不快樂，如今看他加入東區強權暴龍，替他感到相當開心。

大賈索表示，「過去幾個球季，他在灰熊過得不開心，也經歷了一些失望與沮喪，這是他為什麼這麼渴望加入一支能贏球隊伍的原因；我認為加入暴龍對他來說是最好的決定，他對此感到很興奮，會為總冠軍拼盡全力。」

大賈索談到弟弟在球隊中的定位，他認為弟弟得相當珍惜，「他很久沒有擔任過目前在暴龍的這種角色（替補），我認為這表現了他的成熟度，代表他渴望贏球，也有機會贏球，更可以打你愛的籃球，也在一個很棒的城市，你不能再要求更多了。」

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▲▼暴龍賈索。（圖／CFP）

▲暴龍小賈索。（圖／CFP）

小賈索此役替補上場16分鐘拿下4分、7籃板、6助攻，雖然與哥哥無緣對決，但小賈索曾於賽前表示，「年紀越大你越想要珍惜這種機會，儘管還是很想打爆哥哥，但現在只想享受當下的感覺。」小賈索加入暴龍後出賽4場場均可達8.5分、6.5籃板、2.8助攻、1.3抄截。

大賈索季初因左腳應力性骨折缺賽近半季，本季只出賽26場比賽，場均上場時間只有12.5分鐘，交易截止日後還傳出他主動要求馬刺將他買斷，但隨後他本人澄清是不實消息。他場均繳出4.4分、4.7籃板、1.9助攻，以上數據都是生涯最低，但美媒也曾預測他可能在季後賽中才會扮演更重要角色。

關鍵字： 賈索馬刺灰熊暴龍NBA
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