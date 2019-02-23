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ABL／台灣首位獎學金赴美國中生　陳建州：吳永盛背負新世代使命

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▲▼2019.02.23 吳永盛 夢想家首秀。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲吳永盛進行寶島夢想家首秀。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

吳永盛自2012年金華國中畢業後，成為台灣首位靠獎學金赴美挑戰的球員，在結束沙加緬度州大的學業後決定回到亞洲打球，並且加盟隸屬於ABL的寶島夢想家於23日主場上演首秀。夢想家領隊陳建州表示，吳永盛是新世代指標性球員，將背負著使命感，而他的合約只到這個球季，未來的動向如何都會給予祝福。

「一路看著吳永盛成長，從金華國中到美國高中、大學，最後再到職業舞台，真的不簡單、很感動，也很驕傲。」陳建州說道。

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陳建州表示，現階段來說ABL是非常適合吳永盛的舞台，聯盟獨特的政策能夠讓球員季中加盟，吳永盛因為傷勢將近半年沒有打球，對於下一步來說，需要舞台去證明自己，而夢想家正是他需要的。

「吳永盛是台灣第一個拿獎學金去美國讀高中，不管他未來的發展如何，他是個指標性球員。在他之後的7年內，金華送27個孩子去美國讀書打球，他也是第一個站上職業舞台的，」陳建州繼續說道，「他必須具備使命感，在接下來的生涯更努力，因為跟他一樣去美國或是有想去美國打球的孩子，會把吳永盛當作榜樣或借鏡，他發展的好，才會帶動這些孩子。」

▲▼陳建州。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家領隊陳建州。（圖／寶島夢想家提供）

身為金華國中大學長的陳建州，每一年都與吳永盛保持聯絡關心近況，這個學期因為傷勢的關係，吳永盛決定完成學業回到亞洲，陳建州才向他提出夢想家的這條路，最後簽訂2018-19賽季的短約。

會提出這樣的短約，背後有多重意義，讓吳永盛重新熟悉比賽的感覺、也讓他觀察夢想家這支球隊以及ABL是否符合他未來期望，更重要的是讓他能夠展現身手提高未來的身價，「大部份對於吳永盛的印象都是『片段』的，沒有看過他完整的賽季。他在夢想家先打球，若打得好身價高漲、打不好身價下跌，但就像決定赴美一樣，吳永盛勇於接受挑戰。在夢想家的半個賽季，各隊可以更了解永盛的特質，才知道之後若取得他加盟該如何定位。」

對於簽訂短約，陳建州表示是因為他不希望綁死一名年輕球員的未來，夢想家只是他其中一個選項，不管吳永盛球季結束後決定去哪個聯盟都給予祝福。

關鍵字： 寶島夢想家吳永盛陳建州ABL
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