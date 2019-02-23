陽岱鋼敲熱身賽首轟　對決宋家豪擊出安打

▲陽岱鋼。（圖／取自讀賣巨人粉絲團）



記者黃詩崴／綜合報導

日職讀賣巨人今（23）日與東北樂天進行熱身賽，陽岱鋼擔任巨人先發右外野手，6局面對濱矢廣大敲出陽春砲，這是他春訓第二轟，熱身賽的首轟。效力樂天的宋家豪也有登板投球，處理2局收下救援點，終場樂天以6比3擊敗巨人。

陽岱鋼今日擔任先發第6棒，鎮守右外野，前2次打擊受限於樂天先發森雄大的壓制，沒有擊出安打並吞下一次三振，不過在第6局下面對樂天第三任投手濱矢廣大，球數1好1壞的情況下陽岱鋼轟出中右外野陽春砲。

樂天宋家豪也在8局登板，面對第2位打者是陽岱鋼，儘管宋家豪取得2好1壞的球數領先，不過還是被同鄉學長敲出左外野一壘安打，今年兩人首度對決由陽岱鋼拔得頭籌。宋家豪很快就找回手感，今天總計2局投球中只被敲這支安打，也為球隊守住最後的勝利拿下救援點。

▼宋家豪2局只被敲1安收下救援點。（圖／截至樂天推特粉絲團）

