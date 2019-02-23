杜拜女網賽／謝淑薇擊敗詹家姐妹就會奪冠　魔咒可能再發功

▲ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

謝淑薇在多年的職業生涯中，多次與不同搭檔和勁敵「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴對決。不過巧合的是，只要謝淑薇獲得勝利，會後都能順利拿下該站賽事冠軍，儼然成為網球場上的另類魔咒。23日晚間杜拜女網賽的女雙決賽，就看魔咒是否會第三次成真。

謝淑薇在職業賽場上和詹家狹路相逢並不少見，不過前幾個球季由於詹家姐妹各自搭配不同搭檔。因此謝淑薇對上合體的詹家姐妹，生涯一共僅有4次。第一次在2007年首屆海碩盃雙打決賽，是唯一一次謝家姐妹和詹家姐妹正面交鋒，當時詹詠然和詹皓晴3盤奪冠。

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到了2013年廣州女網賽4強，謝淑薇和彭帥的「螃蟹組合」直落二詹家姐妹，最後也順利拿下冠軍。2018年的印地安泉女網賽16強，謝淑薇和捷克搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)3盤解決詹家，4強和決賽還依序擊敗兩組年終賽等級的堅強組合，徐一幡／達波斯奇（Gabriela Dabrowski），以及俄羅斯組合瑪卡洛娃(Ekaterina Makarova)／薇絲妮娜(Elena Vesnina)。

23日凌晨謝淑薇和斯特里柯娃(Barbora Strycova)6比2、6比1再次拿下詹謝大戰，有機會將「擊敗詹家就奪冠」的紀錄延續。決賽對手是瑪卡洛娃與荷瑞黛卡（Lucie Hradecka），兩人在今年澳網止步32強，但2018年曾拿下辛辛那提女網賽冠軍。