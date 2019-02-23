張育成農場排名退步　不過林德受傷期間將獲教練關注

▲印地安人農場排名中，張育成排在第11位。（圖／截至大聯盟推特）



記者黃詩崴／綜合報導

印地安人本季有4名台將受邀參加大聯盟春訓，官方評價張育成排在印地安人農場第11位，儘管比起去年的第6名下滑了一些，不過大聯盟記者貝爾（Amanda Bell ）還是相當看好張育成，認為他有機會在當家游擊手林德（Francisco Lindor）受傷期間得到教練團更多關注。

在大聯盟的球探報告中，張育成被視為一個非典型的中線防守者，有著平均值以上的打擊火力，長打能力不差但同時揮空率也不低。報告也分析，印地安人游擊大關已有林德鎮守，因此張育成應多練幾個內野守備位置以增加上大聯盟的機會。

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印地安人將在明（24）日交手紅人迎來熱身賽首戰，根據大聯盟記者貝爾報導，先發投手為普魯特柯（Adam Plutko），先發打線也較多為主力陣容，台灣4名選手不在先發名單中，不過依照熱身賽的調度，應有機會在比賽後段登板試試身手。

▲林德春訓前受傷不一定趕得上開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）



印地安人當家游擊林德在春訓前受傷，儘管明天熱身賽先發游擊是工具人佛雷賀提（Ryan Flaherty）而不是張育成，不過貝爾也看好張育成有機會可以在林德受傷期間得到教練更多的關注。

總教練法蘭科納（Terry Francona）曾表示，「除了春訓之外我們沒有什麼機會看到張育成，而每當我看到他的時候，都覺得他變得更強壯、更成熟，他很有機會成為一名出色的球員，他還在成長中。」

▼（左）朱立人、張育成。（圖／截至推特）

