世籃資格賽／波蘭隔52年闖世界盃　同組聯手義大利出線

▲波蘭相隔52年再闖世界盃。（圖／取自FIBA）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃歐洲區籃球資格賽23日波蘭以77比69擊敗克羅埃西亞辛苦拿下逆轉勝，義大利也以75比41擊敗匈牙利，波蘭與義大利也雙雙晉級，本次晉級是波蘭相隔52年後再度重返世界盃，而義大利則是13年後再取得世界盃晉級門票。

波蘭後衛科斯薩里科（Lukask Koszarek）賽後表示，「這場比賽我們開局打得很困難，但教練沒給我們壓力，他完全信任我們，最後我們成功打出防守與三分球，所以我認為我們值得這場勝利。」

請繼續往下閱讀...

▲波蘭擊敗克羅埃西亞（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

波蘭此役開局面對克羅埃西亞被打出一波14比0，但隨後靠著防守與三分攻勢將分差追上，在第四節最後3分鐘靠波裔美籍後衛史勞特（A.J. Slaughter）拋投得手甩開克羅埃西亞糾纏，波蘭也取得自1967年烏拉圭世錦賽資格賽（世界盃改名前）後52年的世界盃晉級門票。

在波蘭擊敗克羅埃西亞後，由於義大利對戰匈牙利也發揮強大防守奪勝，全隊更11人有得分紀錄，匈牙利本在第二節才以6分落後，但第三節被義大利打出一波15比0攻勢，比賽就奠定勝基，匈牙利此役投籃命中率跌至29%，終場也以31分敗給義大利。

▲義大利相隔13年再闖世界盃。（圖／取自FIBA）

義大利後衛戴拉瓦萊（Amedeo Della Valle）表示，「這是我們國家歷史性的一刻，我們很自豪是其中的一份子，陣中球員來來去去的，教練總是最初很艱難的決定，但我們每個被徵招的人都覺得自己是團隊的一份子，我想這非常重要。」

義大利與波蘭由身處晉級名額有2名的J組，當時兩支球隊就分別排名第2與第3，晉級態勢相當看好，而23日兩隊也分別各拿下一場勝利就雙雙確定晉級，也成為歐洲區在這輪資格賽最早晉級的2支球隊，加上先前7隊，目前已有9隊，歐洲區還剩3張門票。

▼義大利擊敗匈牙利（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）