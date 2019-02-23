運動雲

> >

高中木聯／前一戰逆轉勝氣氛佳　三民5局扣倒強恕2連勝

ETtoday運動雲

▲高中木聯，三民強恕，林家恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，三民猛攻分數不斷進來。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，三民高中23日發揮強大火力，埋伏在第9棒的林家鋐掃3安打，力挺先發投手林家恩，提前於5局就以14比0「扣倒」強恕，搶得2連勝晉級，24日拼3連勝8強種子。

三民全場掃10支安打，第4棒至第6棒林誼鈞、魏順祥、陳孝杰總共獲得5次四死球保送，攻勢串聯集中在第7棒至第9棒，高捷、洪敏泰、林家鋐在2局下及3局下都連線演出安打，3局結束就取得9比0領先。

請繼續往下閱讀...

強恕2局上吳宗祐保送上壘後，由孫奕翔掃二壘安打，但三民上演長傳阻殺，將跑者觸殺在本壘前，氣勢隨之翻轉，三民4局下持續猛攻，林家鋐再敲單場第3支安打清壘帶回2分，接著高育佐補上安打也貢獻2打點，楊鈞傑二壘安打拉開比數，最終就以14比0獲勝。

三民高中前一戰與西苑高中打得難分難捨，直到9局上才灌進4分，以9比8驚險逆轉，三民總教練張榮勳說，「前一戰反敗為勝，球員自信心提升，這場比賽打起來氣氛特別好。」先發投手林家恩前2局找不到控球準心都先投保送，第3局靠雙殺守備幫忙無失分。張榮勳表示，「他第1局太想解決打者，動作亂掉，因為分數拉開就讓他提前退場休息。」

三民第4局換上高二的潘奕誠，他投1.2局僅被敲1安打無失分，之後再由劉品漣接手0.1局，投手群全力為下一戰對大理高中做準備，若取得3連勝就能挺進8強，張榮勳說，「我們已經斷4年沒進8強，這屆很有機會，拼拼看。」

▲高中木聯，三民強恕，林家恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，三民捕手陳佳豪觸身跑者。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高中木聯16強三民強恕
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

熱門新聞

杜拜女網賽／謝淑薇直落二詹家姐妹進決賽　爽奪詹謝大戰3連勝

曲球別揮棒！喬丹打職棒趣事多　捕手為他偷打暗號

雷納德關鍵抄截迪羅臣　林書豪砍11分助暴龍7連勝

暴龍剩餘場次全聯盟最輕鬆　有利林書豪創佳績拚季後賽

國民放棄哈波　老闆：我們不再癡癡等待，祝他順利

中職／統一獅Yuri轉隊LamiGirls？　桃猿：春訓前公布

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融快腿跑出安打　熱身賽連7戰敲安

2約旦獲晉級優勢　黎巴嫩未絕望

3唐斯出車禍！生涯首度缺賽

4王柏融平衡感佳　火腿球探：能對日本變化球

5佩服王柏融態度　火腿球探：高打率

熱門新聞

1杜拜女網賽謝淑薇直落二詹家姐妹

2喬丹打職棒　爆捕手為他偷打暗號

3雷納德關鍵抄截　暴龍強取7連勝

4暴龍剩場輕鬆有利林書豪備季後賽

5國民放棄哈波　老闆：祝他順利！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366