高中木聯／前一戰逆轉勝氣氛佳　三民5局扣倒強恕2連勝

▲高中木聯，三民猛攻分數不斷進來。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，三民高中23日發揮強大火力，埋伏在第9棒的林家鋐掃3安打，力挺先發投手林家恩，提前於5局就以14比0「扣倒」強恕，搶得2連勝晉級，24日拼3連勝8強種子。

三民全場掃10支安打，第4棒至第6棒林誼鈞、魏順祥、陳孝杰總共獲得5次四死球保送，攻勢串聯集中在第7棒至第9棒，高捷、洪敏泰、林家鋐在2局下及3局下都連線演出安打，3局結束就取得9比0領先。

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強恕2局上吳宗祐保送上壘後，由孫奕翔掃二壘安打，但三民上演長傳阻殺，將跑者觸殺在本壘前，氣勢隨之翻轉，三民4局下持續猛攻，林家鋐再敲單場第3支安打清壘帶回2分，接著高育佐補上安打也貢獻2打點，楊鈞傑二壘安打拉開比數，最終就以14比0獲勝。

三民高中前一戰與西苑高中打得難分難捨，直到9局上才灌進4分，以9比8驚險逆轉，三民總教練張榮勳說，「前一戰反敗為勝，球員自信心提升，這場比賽打起來氣氛特別好。」先發投手林家恩前2局找不到控球準心都先投保送，第3局靠雙殺守備幫忙無失分。張榮勳表示，「他第1局太想解決打者，動作亂掉，因為分數拉開就讓他提前退場休息。」

三民第4局換上高二的潘奕誠，他投1.2局僅被敲1安打無失分，之後再由劉品漣接手0.1局，投手群全力為下一戰對大理高中做準備，若取得3連勝就能挺進8強，張榮勳說，「我們已經斷4年沒進8強，這屆很有機會，拼拼看。」

▲高中木聯，三民捕手陳佳豪觸身跑者。（圖／記者楊舒帆攝）