曲球別揮棒！喬丹打職棒趣事多　捕手為他偷打暗號

▲喬丹1994年跑去打職棒，效力白襪2A伯明罕公爵隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

「籃球之神」喬丹在31歲突然宣布退休跑去打棒球，震驚全世界體壇。雖然他的職棒生涯僅短短1年，但當中發生了不少趣事，甚至有捕手在投手投球前，偷偷打暗號給喬丹，1996年電影《怪物奇兵》電影情節真實發生在球場上。

1996年電影《怪物奇兵》有一個片段，當時喬丹走進打擊區，一旁的捕手為了報答他替自己小孩簽名，偷偷打暗號給喬丹，「曲球，不要揮棒！」儘管有了內幕消息，但喬丹最終還是遭到三振。

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然而，這個電影情節卻是真人真事，《怪物奇兵》導演喬皮特卡（Joe Pytka）表示，「喬丹告訴我，他在打棒球的時候，捕手總是會偷偷給他打暗號，提醒他是曲球還是滑球，要他不要揮棒。」

當時的喬丹對所有人來說，就是一個散發光芒的超級巨星，喬皮特卡說，「喬丹對他們來說就像是個大英雄，所以球員也希望他看起來很好，能在棒球場上打出成績。」

雖然喬丹知道投手下一顆要丟什麼球，但要用手中的球棒打到球也不是這麼容易。1994年在白襪2A伯明罕公爵隊出賽127場，喬丹留下.202/.298/.266打擊三圍，3支全壘打、51分打點的平凡成績單，且在外野守備上出現11次失誤，唯一讓人眼睛為之一亮的是，他跑出30次盜壘成功。

當時喬丹跑去打棒球的理由眾說紛紜，事實上，真正的答案就是因為當時父親遭槍殺身亡，童年時與父親打棒球成了最難忘的回憶，為了紀念已故的父親，決定去打棒球。不過喬丹原本目標打進大聯盟，但在打完一整季之後，決定重回熟悉的籃球場，於1995年3月宣布復出。

▲「籃球之神」喬丹。（圖／達志影像／美聯社）



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