太空人柏格曼當起Youtuber行銷大聯盟　目標成棒壇LBJ

▲太空人強打柏格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

太空人強打三壘手柏格曼（Alex Bregman）在今年休賽季認真開始經營Youtube頻道，除了分享平日訓練及日常生活外，他更在春訓空擋跑到洛杉磯，與電視、電影高層主管見面，不單希望提升自身知名度，還想提振收視人口老化的棒球，他更期望成為棒球界的「詹姆斯（Lebron James）」。

這位效力太空人的明星三壘手，不只是大聯盟最優秀的三壘手之一，外向的個性也吸引不少粉絲，尤其在拍片創意上總是源源不絕。他表示，我發現棒球其實沒有什麼大問題，只是聯盟有些地方可以加強，應該把相機擺在球場的任何地方，包括打擊、牛棚練習區以及球隊休息室。

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為了讓球迷能夠更深入了解球員的生活，柏格曼開始經營Youtube頻道，目前頻道已有7萬2千人訂閱。此外，他還經常使用年輕人最愛用的社群軟體Instagram和Twitter。像是過去他也曾在推特上與印地安人投手鮑爾（Trevor Bauer）打口水戰，回應自家投手遭控使用松焦油事件。

柏格曼積極拍片想提升棒球的曝光度，特別是在作風相當保守的大聯盟。相較於NBA球星在世界的影響力，大聯盟明顯是「星光黯淡」，自從基特（Derek Jeter）、A-Rod（Alex Rodriguez）和歐提茲（David Ortiz）等球星退休後，大聯盟始終缺乏一位真正的超級巨星。

根據Q Score知名度評估計量表中，公認是大聯盟現役最強球員的楚特（Mike Trout），在該評量僅得到22分，代表在美國每5個人當中，只有1人多一點認識他，在美國的知名度大約與NBA火箭「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）同等級。

柏格曼希望可以改變這一點，他也夢想未來能夠參與電影或電視節目，成為棒球界第一個Youtube網紅。「我想成為棒球界的詹姆斯。」他也期望在職棒退休之後，可以開一間製作公司，繼續為粉絲們帶來有趣的影片。

▲NBA湖人巨星「詹皇」詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）



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