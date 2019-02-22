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湖人切換季後賽模式？　巴克利：他們不想因為怕被勇士電

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▲▼巴克利。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴克利猛酸湖人一波。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人目前正在力拚季後賽席次，不僅「詹皇」詹姆斯（LeBron James）放話欲打破現有困境，決定把自己轉換至季後賽模式。不過知名球評巴克利（Charles Barkley）卻絲毫不給面子，直指「湖人根本不想進季後賽，反正以老八之姿進去後還不是被勇士電。」

在今年球季開打前大手筆簽下詹姆斯的湖人隊，本季目前為止的表現可以說是不如預期，29勝29負剛好5成的勝率在西區目前僅能排在第10位。對於生涯曾4度拿下年度MVP、目前連續8年闖進冠軍賽的詹姆斯來說，絕對無法接受球隊連季後賽資格都沒有的狀況，這也是他生涯面臨到的一大挑戰。

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▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯面臨生涯一大關卡。（圖／達志影像／美聯社）

面臨如此不樂觀的情況，美媒更《Bleacher Report》爆料，「紫金軍」正在追求於美國時間3月1日的「季後賽比賽資格裁員截止日（Playoff Eligibility Waiver Deadline）」前，簽下現效力紐約尼克隊的明星中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）。

儘管湖人動作頻頻，但現實仍相當殘酷，就連名人堂球星、現為知名球評的巴克利都公然唱衰湖人，在TNT節目上說「湖人不打算進入季後賽，應該說是不會進入季後賽，因為他們不是一支優秀的球隊，反正以老八之姿進去後還不是被勇士橫掃。」且強調非常看好由希爾德（Buddy Hield）領軍的沙加緬度國王隊能敲開季後賽大門。

即便巴克利一向嘴上不饒人，此次毒舌再發功也不是空口說白話，他分析湖人不會進季後賽的原因為「內部衝突太嚴重、教練之前受到了極不尊重的待遇」，在月初湖人作客勇士以101比115落敗，賽後傳出有老將不滿總教練華頓（Luke Walton）發言，甚至直接對總教練激動開嗆，目前已經打包走人的畢斯利（Michael Beasleyz）便是其中一名球員。

雖然巴克利在談話的最後，仍像買保險般的補充「當然湖人還是一支具有競爭力的球隊」。湖人一哥詹姆斯放話將切換季後賽模式，而且儘管湖人隊目前不在西區八強之列，但他們距離排名老八的洛杉磯快艇也僅有2.5場勝差，離季賽結束還剩下24場，以時間來說，要超車卡位季後賽名次還綽綽有餘。

▼湖人眾將力拚進季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼湖人眾將。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人巴克利LeBron James詹姆斯Charles Barkley
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