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高中木聯／李晨薰、徐若熙速球連發　平鎮三巨投剋成德

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▲高中木聯，徐若熙。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，徐若熙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，平鎮高中22日戰成德不敢馬乎，李承禎、李晨薰及徐若熙三大巨投聯手上陣，以6比3擊敗對手。

李承禎主投6局，被敲7支安打，飆4次三振，失3分有1分責失，教練羅健銘表示，他今天狀況太多，每一局都有打者上壘，還好關鍵時刻都有抓起來；李承禎最快140公里，搭配變速及滑球，他賽後表示，守備部分尤其短打處理不錯，但很多球失投偏高，速度也沒有催出來，成德陳聖平最不好對付，第1局就被敲出安打。

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成德首局就靠著陳聖平二壘安打加上守備失誤攻下1分，平鎮4局上由劉基鴻安打帶起反攻，之後把握成德單局3保送擠回1分，由李孟哲安打掃回2分，反以3比1超前，5局上林子豪安打及劉基鴻高飛犧牲打再下一城。

▲高中木聯，平鎮李承禎。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，平鎮李承禎。（圖／記者楊舒帆攝）

李承禎度過第1局失分亂流後回穩，直到4局下被高偉杰、黃文鈺連續安打，成德採用短打戰術，李承禎即時傳回本壘避免失分，6局上又遇高偉傑、黃文鈺，再度演出連線安打，讓成德追回2分，7局開始平鎮啟動最強牛棚陣，李晨薰投2局，僅被陳聖平敲出二壘安打，飆3Ｋ無失分，徐若熙9局下登板，連飆2K，守住勝利。

羅健銘透露，「李晨薰最近遇到撞牆期，是投手都會遇到的那種，也不是疲勞，力道出不來，徐若熙表現一直維持有一定的水準。」此戰兩任牛棚投手都發揮速球優勢，李晨薰最快146公里，徐若熙最快148公里。

▲高中木聯，陳聖平。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，成德陳聖平從李晨薰手中敲出二壘安打。（圖／記者楊舒帆攝）

成德全場打線表現也不差，面對平鎮三大巨投共敲出8支安打，主砲陳聖平分別對李承禎及李晨薰各敲1支安打，他說，「李承禎是很好的投手，那支安打我是把該做的做好，沒有改變打擊節奏，照教練說的以直球節奏去打，但安打那顆球應該是打到變化球；遇到晨薰，很想看他的速球，當時設定直球，全力揮。」

成德黃文鈺此戰扮演二刀流，敲兩安打都是抓李承禎的直球，最後一局登板投1局無失分，他說，「高三都是負責短局數，打擊方面遇到強隊反而不會想太多，高中最後一次木棒聯賽，要全力以赴。」成德教練蔡丞賢看到球員無畏懼強投的模樣，這場比賽是很好的經驗，反而能振奮士氣。

▲高中木聯。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，平鎮李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高中木聯平鎮李晨薰李承禎徐若熙
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