高中木聯／聽教練的話改動作　普門楊閔貽單場4安打

▲普門楊閔貽改打擊動作，單場4安打。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，普門中學楊閔貽單場4安打，率隊擊敗鶯歌工商，火力相當兇猛，總教練邱俊文點出關鍵，他打擊前導腳留著重心，有蓄力找回節奏。

楊敏貽首打席就敲出安打，幫助普門在1局上就攻下1分，5局上第二打席不但敲安打還貢獻打點，7局上掃二壘安打，9局上更跑出三壘安打，保持強大火力也幫助球隊跑回分數，普門以6比3獲勝，楊閔貽單場4安打，跑回4分。

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總教練邱俊文表示，「之前他採用滑步的打擊準備動作，但打擊節奏跟得不是很好，打擊蓄力動作做足夠，前導腳固定，等待球進來判斷時間拉長，因為他本身力量不足，這樣一來就能儲存力量，往前釋放，擊球穩定度也會提升，棒子也比較不會倒掉。」

楊閔貽坦言，之前就曾在練習打擊時，用過教練說的這種方式，但木棒聯賽第一階段，還是採取一貫抬腳的姿勢，過農歷年節期間有一段休息時間的時候，才專心練這個姿勢，他笑說，「教練的話還是要聽進去，這樣視線不會跑掉，固定在水平上，擊球率會再高一點。」

楊閔貽國小階段只打棒球3個月而已，他說，「本來是田徑隊的，跟叔叔、爸爸傳接球，對棒球有興趣。」升上台中市向上國中，因為身邊隊友起步也都比較晚，落差沒有太大，國三時他還拿下華南金控盃青少棒打擊獎。

不過升上普門中學高一時期經歷一段低潮，打擊無法發揮，楊閔貽說，「一度想放棄，教練和家人都鼓勵我，要我相信自己，高二力量慢慢出來，變得比較好一點。」去年長華盃拿下打擊獎，高中木棒聯賽也越來越穩定，他說，「希望跟大家一起拚進四強。」他最欣賞的球員是陽岱鋼，因為曾看過紀錄片，認為他是很自律的球員。

▲普門楊閔貽跑回分數與隊友擊掌。（圖／記者楊舒帆攝）