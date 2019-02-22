運動雲

> >

高中木聯／聽教練的話改動作　普門楊閔貽單場4安打

ETtoday運動雲

▲普門投手傅碩章、打者楊閔貽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲普門楊閔貽改打擊動作，單場4安打。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，普門中學楊閔貽單場4安打，率隊擊敗鶯歌工商，火力相當兇猛，總教練邱俊文點出關鍵，他打擊前導腳留著重心，有蓄力找回節奏。

楊敏貽首打席就敲出安打，幫助普門在1局上就攻下1分，5局上第二打席不但敲安打還貢獻打點，7局上掃二壘安打，9局上更跑出三壘安打，保持強大火力也幫助球隊跑回分數，普門以6比3獲勝，楊閔貽單場4安打，跑回4分。

請繼續往下閱讀...

總教練邱俊文表示，「之前他採用滑步的打擊準備動作，但打擊節奏跟得不是很好，打擊蓄力動作做足夠，前導腳固定，等待球進來判斷時間拉長，因為他本身力量不足，這樣一來就能儲存力量，往前釋放，擊球穩定度也會提升，棒子也比較不會倒掉。」

楊閔貽坦言，之前就曾在練習打擊時，用過教練說的這種方式，但木棒聯賽第一階段，還是採取一貫抬腳的姿勢，過農歷年節期間有一段休息時間的時候，才專心練這個姿勢，他笑說，「教練的話還是要聽進去，這樣視線不會跑掉，固定在水平上，擊球率會再高一點。」

楊閔貽國小階段只打棒球3個月而已，他說，「本來是田徑隊的，跟叔叔、爸爸傳接球，對棒球有興趣。」升上台中市向上國中，因為身邊隊友起步也都比較晚，落差沒有太大，國三時他還拿下華南金控盃青少棒打擊獎。

不過升上普門中學高一時期經歷一段低潮，打擊無法發揮，楊閔貽說，「一度想放棄，教練和家人都鼓勵我，要我相信自己，高二力量慢慢出來，變得比較好一點。」去年長華盃拿下打擊獎，高中木棒聯賽也越來越穩定，他說，「希望跟大家一起拚進四強。」他最欣賞的球員是陽岱鋼，因為曾看過紀錄片，認為他是很自律的球員。

▲普門投手傅碩章、打者楊閔貽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲普門楊閔貽跑回分數與隊友擊掌。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高中木聯16強平鎮普門楊閔貽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

熱門新聞

「穎迷」丹麥名將看好山口茜全英奪冠：戴資穎需破大賽魔咒

國民拒當「盤仔」！　不打算給哈波10年3億美元合約

謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強　返台整理情緒再出發

秒殺！馬查多教士球衣被掃光　球團暫時停售商品

杜拜女網賽／謝淑薇、詹家姐妹4強碰頭　上演世紀對決

費城人卯起來先搞定哈波　準備再簽凱戈或金柏瑞

讀者回應

﻿

最新新聞

1暴龍剩場輕鬆有利林書豪備季後賽

2詹皇季後賽模式率隊19分逆轉火箭

3坎特加入拓荒者就贏球還嘴砲尼克

4不怕市場寒冬　亞瑞納多想拚大約

5教士搶馬查多煞費苦心

熱門新聞

1丹麥名將看好山口茜全英賽奪冠

2國民不願給哈波10年3億美元合約

3謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強

4馬查多教士球衣被掃光　暫時停售

5謝淑薇、詹家姐妹4強世紀對決

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366