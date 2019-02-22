世籃資格賽／歐洲王返塞爾維亞卻爆冷輸　晉級有變數

▲歐洲王特奧多西奇(左)回歸仍無法幫助塞爾維亞取勝。（圖／取自FIBA）



記者張曜麟／綜合報導

世籃資格賽歐洲區第二輪第6階段22日正式展開，被視為L組晉級大熱門的塞爾維亞面對小組墊底的愛沙尼亞卻爆冷以1分落敗，使得晉級之路變得不明朗，下一戰面對以色列若不拿下，就可能淘汰出局。

塞爾維亞在最後階段找回了「歐洲王」特奧多西奇(Milos Teodosic)，確實提升了後場戰力，讓球的輪轉更加流暢，原先外界都認為局勢會一面倒，但愛沙尼亞卻整場與塞爾維亞糾纏，上半場打完愛沙尼亞僅以3分些微落後。易籃後塞爾維亞雖一再保有領先優勢，但遲遲無法將分差拉開至安全位置，三節打完塞爾維亞僅以54比49領先5分。

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進入決勝節戰況開始反轉，愛沙尼亞展現強大韌性，儘管終場前1分23秒，塞爾維亞靠著拉杜利察(Miroslav Radulica)中距離命中幫助球隊以68比66領先，但愛沙尼亞隨後連攻5分再度要回領先，不料塞爾維亞又有扳平機會，耶洛瓦奇(Stevan Jelovac)在終場前2秒成功製造出三罰機會，無奈他僅3罰2中，最終塞爾維亞就以70比71惜敗。

全場耶洛瓦奇拿下19分，8籃板，1助攻，特奧多西奇則繳出16分，10助攻的雙10數據。愛沙尼亞方面，基特辛(Kristjan Kitsing)18分，4籃板，1助攻；庫拉梅( Kristian Kullamae)18分，2籃板，4助攻。本戰結束後，塞爾維亞以6勝5敗經排在L組第3，由於喬治亞以及以色列都以5勝6敗戰績排在5、6名，若接下來塞爾維亞對決以色列無法取勝，就可能面臨淘汰。

▲愛沙尼亞爆冷擊敗塞爾維亞。（圖／取自FIBA）