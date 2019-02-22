世籃資格賽／布萊奇砍17分15籃板　菲律賓38分淘汰卡達

▲菲律賓布萊奇（Andray Blatche）（圖／取自FIBA）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃亞洲區籃球資格賽21日由菲律賓出戰卡達，菲律賓歸化洋將布萊奇（Andray Blatche）全場繳出17分、15籃板，他的7次助攻也使菲律賓全場攻勢流暢轟進15顆三分球，終場也以84比46的38分鐘痛宰卡達，卡達遭5連敗後確定淘汰出局，菲律賓於資格賽最後一輪第一場賽事拔得頭籌，接下來將於24日對戰哈薩克全力爭取2連勝，拼搶高積分晉級世界盃資格。

菲律賓此役迎回前階段缺陣的大將布萊奇與威廉（Jayson Castro William ），兩人也在第一節就替球隊一內一外做出貢獻，首節菲律賓就以4分領先卡達，菲律賓第二節三分火力齊發，打出一波9比0攻勢，半場結束菲律賓就以10分領先卡達。

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第三節菲律賓進攻火力再度釋放，李保羅（Paul John Dalistan Lee ）和布萊奇合力轟進5顆三分，菲律賓拉出一波20比2攻勢，更在第三節打完就領先卡達32分，決勝節卡達始終無法追過巨大落後，終場就以38分敗給菲律賓。

▲菲律賓威廉（Jayson Castro William ）。（圖／取自FIBA）

菲律賓因攻勢流暢外線火力兇猛，全場共4人得分上雙，布萊奇全場繳出17分、15籃板、7助攻，2抄截、2阻攻，表現相當全面，萊希特（Marcio Lassiter）三分球4投4中轟下14分、3籃板，威廉有11分、4助攻、李保羅則拿下13分、7籃板、2助攻。

卡達進攻非常慘澹，只有薩伊德（Erfan Saeed）拿下10分8籃板，艾爾哈達（Mansour Elhadary）有7分4籃板，哈利德（Suliman Khalid）則有5分5籃板3助攻。

卡達在此役後因遭遇5連敗確定已率先出局，菲律賓奪勝後排名雖沒有變動，但此役以38分大分差擊敗有利於績分優勢；菲律賓將在24日再度對戰前次交手輸球的哈薩克，菲律賓有望在新陣容加持下奪勝，有利獲世界盃門票機會。

▼菲律賓38分淘汰卡達（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）