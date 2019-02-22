克蕭練投狀態差被教練趕回家　還好不是受傷

▲道奇王牌克蕭被總教練羅伯茲趕回家休息。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）短暫現身春訓基地不久，竟打包行李回家休息，外界誤以為他丟到受傷。事實上，是他在牛棚練投狀態不佳，總教練羅伯茲（Dave Roberts）乾脆直接叫他回家休息。

克蕭被點名主投3月29日2019賽季開幕戰，這是他連續9年擔任道奇開幕戰先發，不過他練投狀態不如自己預期，在投完打擊練習後，主動向教練羅伯茲表示對於練投成果感到不滿意。

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羅伯茲表示，「他感覺自己練投沒有達到最好的狀態，他的心情有些沮喪，整個感覺不太對，而且我們知道今年會下雨，所以我告訴他直接回家吧。」

克蕭提前回家並不是受傷，單純只是狀態不好。羅伯茲澄清，「他說自己沒有受傷，只是沒有達到自己要求的狀態。外界不需要過度解讀，他在休賽季努力鍛鍊，今年春訓我會多給他幾天休假。」

有「大聯盟第一強投」稱號的克蕭，近年來受到傷勢影響，去年下背舊傷復發，加上二頭肌傷勢，整季先發26場比賽主投161.1局，繳出9勝5敗、2.73防禦率成績，勝投數寫下自2009年來新低，也是近8年生涯首度在國聯賽揚獎票選上沒有獲得任何一票。

▲克蕭近年飽受下背舊傷困擾。（圖／達志影像／美聯社）



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