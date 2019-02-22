賈索離開灰熊後仍分享日常　11年老隊友康利暖心祝奪冠

▲暴龍賈索。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

前灰熊中鋒賈索（Marc Gasol）於交易截止日前被交易至暴龍，也與同隊11年的隊友康利（Mike Conley）成對手，但兩人友情仍不間斷，根據《多倫多太陽報》報導，賈索自離隊後，仍每天傳照片給康利分享他在暴龍隊的生活，康利不但感受到賈索轉隊後的興奮，替他轉到強權球隊感到開心，也祝福賈索能夠拿到總冠軍。

康利表示，「他轉隊後一直在傳照片跟訊息給我，裡面都是他每天在暴龍隊見到的新東西，感覺這些東西對他來說非常酷。」



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▲賈索與康利於成為灰熊11年的隊友。（圖／達志影像／美聯社）

談到同隊11年的灰熊隊友被交易，康利表示，「我知道交易該發生就會發生，但他加盟了一支強隊，有機會贏得總冠軍，我很替他開心，他還是一樣很有實力，能防守也會傳球，暴龍能夠有他這種無私的球員是好事，他適應得很好。」

賈索轉隊後效力暴龍3場比賽，雖然陣中先發中鋒已有伊巴卡（Serge Ibaka），賈索也因此降為替補，賈索的場均時間也從灰熊的33分鐘降為20分鐘，但他仍可繳出10分、6.3籃板、1.7助攻、1.7抄截，1.3阻攻，抄截與阻攻甚至更勝他在灰熊隊擔任先發時的水準表現，暴龍在他加入後也拿下3連勝，目前以43勝16敗戰績排名東區第二。