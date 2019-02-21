中職／咖啡小子再見！　林瑋恩球員退役轉任球隊情蒐

▲富邦悍將林瑋恩。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將「咖啡小子」林瑋恩在快到31歲的時候，決定不再當球員！富邦悍將證實，林瑋恩已從球員轉任球隊的情蒐人員。

林瑋恩在2010年季後選秀第9指名被興農牛挑中代訓，2011年代訓結束決定加盟興農牛，在2012年季後隨著球隊轉賣到義大犀牛，2016年再跟著易主來到富邦悍將。

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由於受傷且上場機會不多，林瑋恩決定不再當球員，球隊安排他轉任情蒐人員，春訓熱身賽已經開始進行情蒐工作。

林瑋恩最出名的事件是2013年3月29日對戰Lamigo桃猿，10局下一出局一、三壘有人，執行再見短打強迫取分贏球，下一場比賽接下先發游擊手位置，靠著美技搶下先發游擊位置。

同年4月23日10局下美技接下兄弟象王峻杰可能形成的再見安打，打擊也有突出表現，林瑋恩在該年4月大大出名，並且獲選職棒24年金手套獎。

林瑋恩在2013年出賽101場、2014年86場、2015年有93場，2016年大幅減少到59場，2017年是53場，去年只有在一軍出賽7場。

他在2013年季中右腳踝韌帶撕裂傷，2015年時因右肩關節骨頭與骨頭碰撞，只能吃止痛藥出賽，近年因李宗賢、王正棠、于孟馗搶占內野位置，林瑋恩沒有上場空間，決定不再當球員。