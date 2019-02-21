勇士將增加卡森斯出場時間　更狂宇宙勇統治全聯盟

▲卡森斯上場時間將得到解放。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

勇士本季引進了卡森斯(DeMarcus Cousins)，由於他先前遭逢阿基里斯腱撕裂的嚴重傷勢，直到1月19日才迎來金州生涯首戰，但勇士為確保他的健康，主帥柯爾(Steve Kerr)選擇控制卡森斯的出場時間，明星賽後例行賽來到尾聲，柯爾近期表示將會提升「表弟」的上場時間，意味著更強大的勇士即將到來。

柯爾說到，「具體仍要看情況，我們會看比賽如何進展，對於卡森斯的使用方式大致上不會改變太多，但只要打出節奏，就會讓他上場多打更多的時間。」卡森斯本季位勇士出戰11場比賽，場均上場23.4分鐘，是自進入聯盟以來最短的出場時間，但場均仍可以貢獻13.9分，6.8籃板，3.7助攻。

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雖然經歷的重大傷病，但「表弟」身手依舊非常全面，他的歸隊也成功補足勇士最缺乏的禁區戰力，儘管勇士現在仍未給卡森斯規定具體出場時間，但柯爾表示仍會密切觀察他的情況，「卡森斯表現很出色，明星賽前的賽程已經全部結束，現在已經進入下一個不同階段，我們會看接下來他有什麼進展，但現在沒也什麼具體數字是固定的。」

在卡森斯出賽的11場比賽中，勇士取得10勝1敗的戰績，而他在明星賽前休息一場缺陣，勇士就在客場不敵拓荒者，對此柯爾是希望透過休息讓卡森斯能找回狀態，「這幾場比賽他看起來有點累，這也在我們預料之中。卡森斯在這一個月的恢復很順利，前幾週他的投籃表現比近幾場還要好，我覺得這是他太累的關係，所以希望能透過這波休息讓他找回狀態。」目前勇士戰績為41勝16敗，排在西區第1，若卡森斯上場時間得到解放，對於其他球隊來說就會是更大的威脅。

▲卡森斯。（圖／CFP）