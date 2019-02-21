運動雲

> >

勇士將增加卡森斯出場時間　更狂宇宙勇統治全聯盟

ETtoday運動雲

▲勇士卡森斯、柯瑞戰快艇。（圖／路透）

▲卡森斯上場時間將得到解放。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

勇士本季引進了卡森斯(DeMarcus Cousins)，由於他先前遭逢阿基里斯腱撕裂的嚴重傷勢，直到1月19日才迎來金州生涯首戰，但勇士為確保他的健康，主帥柯爾(Steve Kerr)選擇控制卡森斯的出場時間，明星賽後例行賽來到尾聲，柯爾近期表示將會提升「表弟」的上場時間，意味著更強大的勇士即將到來。

柯爾說到，「具體仍要看情況，我們會看比賽如何進展，對於卡森斯的使用方式大致上不會改變太多，但只要打出節奏，就會讓他上場多打更多的時間。」卡森斯本季位勇士出戰11場比賽，場均上場23.4分鐘，是自進入聯盟以來最短的出場時間，但場均仍可以貢獻13.9分，6.8籃板，3.7助攻。

請繼續往下閱讀...

雖然經歷的重大傷病，但「表弟」身手依舊非常全面，他的歸隊也成功補足勇士最缺乏的禁區戰力，儘管勇士現在仍未給卡森斯規定具體出場時間，但柯爾表示仍會密切觀察他的情況，「卡森斯表現很出色，明星賽前的賽程已經全部結束，現在已經進入下一個不同階段，我們會看接下來他有什麼進展，但現在沒也什麼具體數字是固定的。」

在卡森斯出賽的11場比賽中，勇士取得10勝1敗的戰績，而他在明星賽前休息一場缺陣，勇士就在客場不敵拓荒者，對此柯爾是希望透過休息讓卡森斯能找回狀態，「這幾場比賽他看起來有點累，這也在我們預料之中。卡森斯在這一個月的恢復很順利，前幾週他的投籃表現比近幾場還要好，我覺得這是他太累的關係，所以希望能透過這波休息讓他找回狀態。」目前勇士戰績為41勝16敗，排在西區第1，若卡森斯上場時間得到解放，對於其他球隊來說就會是更大的威脅。

▲勇士卡森斯。（圖／CFP）

▲卡森斯。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士卡森斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

熱門新聞

林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」　暴龍下半季首戰對決馬刺

中職／味全龍重返職棒　領隊與總教練3月底出爐

林書豪列心中4巨頭姚明影響最深　自嘲老了無法灌籃

日職／手感發燙！王柏融戰樂天敲2支2　連6戰安打、打擊率6成15

曾仁和扛小熊熱身賽首戰先發　總教練麥登恭喜投開幕戰

日職／王柏融高打擊率　西武主砲也期待

讀者回應

﻿

最新新聞

1坎特不記仇推薦KD、厄文轉戰紐約

2借鏡日投手　蔗總：變化球要加強

3富邦悍將宣布　林瑋恩轉任球隊情蒐

4撐起淡商攻擊線　王玥媞場場飆分

5兄弟24日展開熱身賽　與7支外隊較勁

熱門新聞

1林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」

2味全龍重返中職　領隊與總教練3月底出爐

3林書豪列心中4巨頭姚明影響最深

4王柏融再戰樂天2打數都安打　連6戰安打

5曾仁和扛熱身賽首戰先發　麥登恭喜他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366