WCBA／新疆、山東1比3遭淘汰　全數台將賽季告終

▲新疆彭詩晴 。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

WCBA季後賽在20日晚間告一個段落，台灣好手彭詩晴效力的新疆，以及吳盈潔的山東，都在季後賽首輪G4輸球，也代表兩支球隊都以1比3遭到淘汰，所有台將結束本季在WCBA的賽事。

彭詩晴最後一戰上場34分鐘，可惜4次三分外線出手皆沒有命中，拿下7分2助攻。新疆最終敵陣中有4人得分上雙的北京，終場79比87吞敗。山東在G4 57比71輸給江蘇，而吳盈潔只在系列賽G1上場，本戰亦沒有獲得登場機會。

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最終WCBA本季4強分別是衛冕軍北京、江蘇、等於半支中國國家隊的八一，以及廣東。不過本季台將表現不俗，效力河北的黄品蓁展現優秀得分能力，場均14.3分為台將最高，入選明星賽實至名歸。四川的王維琳則入圍星銳賽，福建的楊雅惠拿下技術挑戰賽亞軍。

楊雅惠本季也展現不俗的助攻能力，隨著例行賽進行助攻數名列前茅，一度有機會登上助攻后的寶座。最終楊雅惠的助攻總數194個，場均5.7都排在第二。另外林仙芳場均助攻也有5.1排在第四。 征戰WCBA多年的指標性台灣球星彭詩晴，場均10.5分4助攻，外線命中率高達42.9%。

▲黃品蓁。（圖／CFP）