運動雲

> >

雙獅賽更新／統一2安要回1分扳平戰局　2局上統一2：2西武

ETtoday運動雲

▲2019雙獅賽西武監督辻發彦指導內野守備。（圖／統一球團提供）

▲2019雙獅賽西武監督辻發彦指導內野守備。（圖／統一球團提供）

記者黃詩崴／綜合報導

統一獅西武獅雙獅交流戰21日進行第2場較量，統一推出施子謙先發；西武則派台將郭俊麟應戰。首局統一先靠著林祖傑敲出二壘安打，蘇智傑再補上一壘安打先馳得點，1下西武馬上用安打以及盜壘破壞統一防線要到2分反超比數。2上統一2支安打追平比分。2上統一2：2西武。

1局上，統一進攻，潘彥廷二壘平飛球遭接殺，林祖傑左外野二壘安打進佔得點圈，姚雨翔選到四壞保送，蘇智傑打穿一二壘防線帶有1分打點，郭阜林三壘滾地造成野手失誤攻佔滿壘，鄭鎧文遭到三振，江亮緯二壘滾地遭刺殺。

請繼續往下閱讀...

1局下，西武進攻，金子侑司左外野一壘安隨後盜上二壘，源田壯亮一壘反彈球造成野手失誤壘上跑者跑回本壘得分隨後盜上二壘，外崎修汰選到四壞保送，山川穗高中外野一壘安打帶有1分打點、一壘跑者上三壘，愛斗三壘反彈球野選上壘一壘跑者遭封殺，木村文紀中外野飛球遭接殺，愛斗盜上二壘，山野邊翔三壘滾地遭刺殺。

2局上，統一進攻，統一更換林祐樂代打選到四壞保送、試圖到二壘失敗遭觸殺，莊駿凱左外野二壘安打，潘彥廷打穿游擊防線一壘安打、跑者上三壘，林祖傑中外野高飛犧牲打帶有1分打點，姚雨翔二壘平飛球遭接殺。

統一獅先發名單：
1、 二壘 潘彥廷
2、 游擊 林祖傑
3、 一壘 姚雨翔
4、 指定 蘇智傑
5、 三壘 郭阜林
6、 右外 鄭鎧文
7、 左外 江亮緯
8、 捕手 陳重羽
9、 中外 莊駿凱
先發投手 施子謙

西武獅先發名單：
1 、左外 金子侑司
2 、游擊手 源田壯亮
3 、右外 外崎修汰
4 、一壘 山川穗高
5 、中外 愛斗
6 、指定 木村文紀
7 、二壘 山野邊翔
8 、三壘 佐藤龍世
9 、捕手 駒月仁人
先發投手 郭俊麟

關鍵字： 統一獅西武獅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」　暴龍下半季首戰對決馬刺

中職／味全龍重返職棒　領隊與總教練3月底出爐

林書豪列心中4巨頭姚明影響最深　自嘲老了無法灌籃

日職／王柏融高打擊率　西武主砲也期待

曾仁和扛小熊熱身賽首戰先發　總教練麥登恭喜投開幕戰

中職／味全龍重回職棒新進展　聯盟與頂新正式見面協商

讀者回應

﻿

最新新聞

1發燙！王柏融再戰樂天2打數都敲安打

2運動家水手熱身賽首測試20秒投球

3守備本來就不好　姚雨翔嘗試腳步

4統一要回比分　2局上統一2：2西武

5蘇炳添起步速度0.124秒近2年最快

熱門新聞

1林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」

2味全龍重返中職　領隊與總教練3月底出爐

3林書豪列心中4巨頭姚明影響最深

4王柏融高打擊率　西武主砲也期待

5曾仁和扛熱身賽首戰先發　麥登恭喜他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366