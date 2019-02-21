雙獅賽更新／統一2安要回1分扳平戰局　2局上統一2：2西武

▲2019雙獅賽西武監督辻發彦指導內野守備。（圖／統一球團提供）

記者黃詩崴／綜合報導

統一獅西武獅雙獅交流戰21日進行第2場較量，統一推出施子謙先發；西武則派台將郭俊麟應戰。首局統一先靠著林祖傑敲出二壘安打，蘇智傑再補上一壘安打先馳得點，1下西武馬上用安打以及盜壘破壞統一防線要到2分反超比數。2上統一2支安打追平比分。2上統一2：2西武。

1局上，統一進攻，潘彥廷二壘平飛球遭接殺，林祖傑左外野二壘安打進佔得點圈，姚雨翔選到四壞保送，蘇智傑打穿一二壘防線帶有1分打點，郭阜林三壘滾地造成野手失誤攻佔滿壘，鄭鎧文遭到三振，江亮緯二壘滾地遭刺殺。

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1局下，西武進攻，金子侑司左外野一壘安隨後盜上二壘，源田壯亮一壘反彈球造成野手失誤壘上跑者跑回本壘得分隨後盜上二壘，外崎修汰選到四壞保送，山川穗高中外野一壘安打帶有1分打點、一壘跑者上三壘，愛斗三壘反彈球野選上壘一壘跑者遭封殺，木村文紀中外野飛球遭接殺，愛斗盜上二壘，山野邊翔三壘滾地遭刺殺。

2局上，統一進攻，統一更換林祐樂代打選到四壞保送、試圖到二壘失敗遭觸殺，莊駿凱左外野二壘安打，潘彥廷打穿游擊防線一壘安打、跑者上三壘，林祖傑中外野高飛犧牲打帶有1分打點，姚雨翔二壘平飛球遭接殺。

統一獅先發名單：

1、 二壘 潘彥廷

2、 游擊 林祖傑

3、 一壘 姚雨翔

4、 指定 蘇智傑

5、 三壘 郭阜林

6、 右外 鄭鎧文

7、 左外 江亮緯

8、 捕手 陳重羽

9、 中外 莊駿凱

先發投手 施子謙

西武獅先發名單：

1 、左外 金子侑司

2 、游擊手 源田壯亮

3 、右外 外崎修汰

4 、一壘 山川穗高

5 、中外 愛斗

6 、指定 木村文紀

7 、二壘 山野邊翔

8 、三壘 佐藤龍世

9 、捕手 駒月仁人

先發投手 郭俊麟