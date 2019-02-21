蘇炳添起步速度0.124秒近2年最快　100公尺有望進9秒90

▲蘇炳添起步速度0.124秒近2年最快，有望在100公尺跑進9秒90。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

中國飛人蘇炳添21日在德國杜塞道夫60公尺室內賽以6秒49摘金，結束了8天在歐洲的巡迴賽，這期間三場比賽他都拿下金牌，而在今日比賽中，他的起步速度為0.124秒，是近2年來最佳，非常有機會在100公尺跑進9秒90大關。

蘇炳添在愛爾蘭阿斯隆展開第一場的巡迴賽，當時以6秒52的成績奪下金牌，到了第二場的伯明罕室內賽，在決賽中他飆出6秒47排名亞洲第一成績，同時也是本季世界最佳，最後一場來到杜塞道夫，蘇炳添再次跑進6秒50以內，以6秒49摘金，包辦本季世界前2名。儘管在杜塞道夫的成績不及伯明罕，但他的起步速度為0.124，是8名選手最快，同時還是自身近2年來最佳，對於接下來100公尺跑進9秒90是一大躍進。

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起步速度對於短跑而言可說是一項重要環節，只要能在起跑點有足夠爆發力，對於中程的加速相當有幫助，去年蘇炳添於亞運100公尺跑出9秒92奪金，更連續兩次跑出9秒91的平亞洲最佳紀錄，對此大家都非常期望他能跑進9秒90，現在他狀態更加提升非常有機會達成。

目前處在良好狀態的蘇炳添，對於外界的期望他衝進9秒90仍舊非常謙虛，「只能說有機會，能不能跑進9秒90有很多的因素存在。就目前來說，我自己的感覺就算無法突破9秒90，也不會比去年差很多，當然還是希望自己能在這項目再次突破。」

▲去年雅加達亞運蘇炳添100公尺跑出9秒92成績奪下金牌。（圖／記者季相儒攝）