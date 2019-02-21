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印地安人火牛棚　外媒看好胡智為卡位中繼角色

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▲▼NIKE臺灣青棒菁英訓練營,胡智為。（圖／記者季相儒攝）

▲NIKE臺灣青棒菁英訓練營,胡智為。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

克里夫蘭印地安人上賽季牛棚表現不佳，米勒（Andrew Miller）、艾倫（Cody Allen）等主要戰力上演生涯最差表現後都相繼離隊，因此本季印地安人應該會有更多年輕投手獲得牛棚機會，外媒也看好台將胡智為可以靠著控球卡到一個牛棚位置。

印地安人2018賽季，先發投手的防禦率僅有3.39排在聯盟第3，不過牛棚投手防禦率暴增至4.60名在全聯盟排名第25名，這也讓印地安人輸掉不少場該贏的比賽，因此本季牛棚投手大洗牌米勒、艾倫都沒有留下來。

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根據《thesportsdaily》報導，印地安人受邀春訓名單中有5名上賽季多在小聯盟出賽的球員，有機會在新球季的牛棚看到他們，報導中看好胡智為雖然過去在小聯盟都以先發投手身份出賽，但是應該比較適合以牛棚身份站穩大聯盟。

▲▼胡智為。（圖／達志影像／美聯社）

▲胡智為生涯在大聯盟出賽過11場都是以牛棚角色登板。（圖／達志影像／美聯社）

胡智為上賽季在光芒3A，出賽24場其中19場是先發，繳出5勝7敗，防禦率4.66的成績，不過他在2017賽季出賽31場在只有4場先發情況下繳出4勝1敗，防禦率3.06，防禦率表現的明顯優於先發。

外媒給胡智為的評價為，儘管速球只有93至95英里（149-152公里）但是配上招牌的變速球將能夠勝任牛棚角色，另外控球能力也值得肯定，上賽季在3A出賽102局當中只出現28次保送。

本季印地安人有4名台將，除了胡智為外還有張育成、朱立人、江少慶，但只有張育成跟胡智為在40人名單中。

▼張育成、朱立人、江少慶、胡智為 。（圖／截自江少慶 S.C.Chiang粉絲專頁）

▲張育成、朱立人、江少慶、胡智為 。（圖／截自江少慶 S.C.Chiang粉絲專頁）

關鍵字： MLB印地安人胡智為牛棚中繼台將
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