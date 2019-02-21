運動家戰水手熱身賽22日開打　20秒限時投球規定首上路

▲水手薩雷斯將於熱身賽擔任先發投手（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

大聯盟春訓熱身賽將於22日在亞利桑納以運動家對戰水手率先開打，此役也是大聯盟自2017頒布投手須於20秒內出手的首度於春訓在大聯盟測試，水手將派出左投岡薩雷斯（Marco Gonzales）對戰運動家布萊克本（Paul Blackburn）。

岡薩雷斯效力水手兩年，去年先發29場繳出防禦率4，13勝9敗與145次三振成績，運動家布萊克本上季僅為生涯第二年，先發6場繳出防禦率7.16，2勝3敗，送出19次三振表現。

請繼續往下閱讀...

水手先發球員將預計派出將納瓦瑞茲（Omar Narvaez），海利（Ryon Healy），貝克漢（Tim Beckham）和桑塔納（Domingo Santana）、戈登（Dee Gordon）、恩卡納西（Edwin Encarnacion）等人為首。

運動家則預計以普洛法（Jurickson Profar）、佛勒（Dustin Fowler）、皮斯卡提（Stephen Piscotty）、桑米恩（Marcus Semien）、戴維斯（Khris Davis）、查普曼（Matt Chapman）為先發球員。

▼運動家戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

此役也將是大聯盟自2017年頒布投手須於20秒內出手新規定的首場測試比賽，此規定於2015年就曾於小聯盟開始測試，今年將首度運用在大聯盟春訓上試水溫，由於只是測試階段，若投手超過時間投球仍不會有罰則，但此新規定道奇兩位左投克蕭（Clayton Kershaw）與希爾（Rich Hill）都不欣賞，認為若在意時間將會影響投球節奏。

20秒投球出手時間限制自2015年來就有效減少小聯盟比賽時間，但是否在熱身賽後直接於今年的大聯盟比賽中使用，球員工會仍在與聯盟協商。

▼道奇投手克蕭。（圖／達志影像／美聯社）